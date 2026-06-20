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En el marco del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, alumnos de 4° grado de la Escuela Municipal N° 2006 protagonizaron este viernes una emotiva Promesa de Lealtad a la Bandera en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili, acompañado por funcionarios del gabinete municipal, concejales, autoridades educativas, docentes, no docentes y familiares de los estudiantes.

Banderas de Ceremonia.

Entre los presentes estuvieron la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la titular de la Secretaría de Género, María Cativa; el gerente ejecutivo de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; la directora de la institución, Leticia Cardoso; y la supervisora técnica escolar, María Cristina Chiramberro.

El acto tuvo un significado especial, ya que se trató de la primera promoción de estudiantes de la Escuela Municipal que realiza la tradicional Promesa a la Bandera, teniendo en cuenta que el establecimiento abrió sus puertas en 2022.

Durante la ceremonia, Macharashvili felicitó a los alumnos por este importante paso en su formación y remarcó el valor simbólico del compromiso asumido.

“Es un acto hermoso, que marca el compromiso de defender la identidad, la pertenencia, los espacios culturales de la familia y los valores de la Patria”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, destacó la emoción de compartir una jornada tan significativa con los estudiantes y sus familias.

“Nos emociona ver cómo los chicos se prepararon para este momento y cómo los docentes lograron transmitirles ese amor por los colores, por el himno y por la familia que conforma este gran país que es Argentina”, sostuvo.

Othar junto autoridades locales, autoridades de Educación y familias en el acto.

Por su parte, la directora de la Escuela Municipal N° 2006, Leticia Cardoso, subrayó la importancia del acto como parte de la construcción de ciudadanía y del fortalecimiento de la identidad nacional.

“Hoy celebramos el legado que Manuel Belgrano nos dejó. Con estas acciones les enseñamos a los niños lo que significa pertenecer a una historia”, manifestó.

En esa línea, remarcó que la escuela cumple un rol fundamental en la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad y con los valores democráticos.

“Las escuelas son espacios privilegiados para construir ciudadanía y valorar a quienes hicieron posible la libertad de nuestro país y de Sudamérica”, concluyó.