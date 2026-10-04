El trágico hecho conmocionó a la comunidad de Comodoro Rivadavia el pasado lunes 7 de septiembre de 2026. Un niño de 9 años perdió la vida tras caer desde la ventana de un departamento ubicado en el complejo habitacional Las Torres, en pleno centro de la ciudad petrolera.

El dramático episodio ocurrió en la Torre III del mencionado complejo. Por razones que aún se investigan, el menor cayó al vacío desde una gran altura (las primeras versiones policiales indicaron que se trataba de un piso alto, entre el quinto y el séptimo). El impacto se produjo sobre el techo de un local comercial situado en la planta baja de los edificios.

Personal del servicio de emergencias médicas y efectivos de la Policía de Chubut arribaron rápidamente al lugar tras los llamados de alerta. El nene fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Regional, ingresando en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos de ingresar al nosocomio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según los datos recabados por los investigadores, el niño había regresado de la escuela poco tiempo antes del accidente. Al momento del hecho, la madre del menor no se encontraba en la vivienda y el chico estaba bajo el cuidado de una niñera de 39 años.

La investigación

Tras la tragedia, la mujer fue demorada de manera preventiva por las autoridades policiales mientras se realizaban las primeras pericias y toma de testimonios en el lugar. Horas más tarde, la Justicia dispuso su liberación, al constatar preliminarmente que no existían elementos o indicios que la señalaran por negligencia directa o responsabilidad penal en el luctuoso hecho.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal y la división de Criminalística. Los peritos trabajaron en el departamento para determinar las condiciones de la ventana y el entorno del hogar.

Las líneas investigativas de la fiscalía se orientaron rápidamente a analizar la dinámica familiar y el estado socioemocional del menor. Fuentes judiciales indicaron de forma preliminar que la principal hipótesis apunta a una decisión deliberada del propio niño, aunque la causa sigue bajo estricta investigación para esclarecer de forma definitiva el contexto del departamento antes de la caída.