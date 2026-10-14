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La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA Patagonia) presentará oficialmente EVENPa 2027 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro se desarrollará este jueves 15 de octubre a las 14 horas en la Casa del Chubut, ubicada en Sarmiento 1172, y marcará el inicio de una nueva etapa de convocatoria para uno de los principales espacios de vinculación empresarial de la región.

La cuarta edición de EVENPa (Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria de la Patagonia) se llevará a cabo del 15 al 17 de abril de 2027 en Puerto Madryn, en el predio de la Plazoleta de Acopio Norte de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), con actividades vinculadas al entramado productivo, industrial y comercial.

Las tres ediciones anteriores registraron una respuesta favorable por parte de empresas, expositores y representantes de distintos sectores económicos, con repercusión a nivel local, nacional e internacional. En esta nueva convocatoria, la organización buscará ampliar el alcance del evento y fortalecer su posicionamiento como plataforma para el desarrollo de negocios en la Patagonia.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la apertura oficial de la tercera edición de EVENPa, en abril de 2025

EVENPa 2027: sectores productivos, innovación y nuevas oportunidades comerciales

Durante tres jornadas, EVENPa reunirá a empresas, pymes, proveedores y representantes de distintas actividades económicas mediante una propuesta que incluirá pabellones, exposiciones, capacitaciones y rondas de negocios. El objetivo será promover contactos comerciales concretos, facilitar acuerdos y fortalecer las cadenas de valor regionales.

La convocatoria abarcará sectores estratégicos como petróleo, gas, gas natural licuado (GNL), energías renovables, metalmecánica, aluminio, construcción, ingeniería y minería. También participarán actividades marítimas, portuarias y logísticas, pesca, servicios navales, tecnología marina y comercio exterior.

A estos rubros se sumarán las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la investigación, los servicios profesionales, el financiamiento y el turismo. La agenda también incorporará temáticas relacionadas con el ambiente, la sustentabilidad, la seguridad y la salud laboral. En la edición de 2025, el evento contó con participantes de veinte rubros diferentes.

Las conferencias y los espacios de capacitación promueven el intercambio de conocimientos sobre innovación, energía y desarrollo industrial, con participación de referentes empresariales y representantes de distintos sectores productivos

Entre los ejes de EVENPa 2027 se destacará el fortalecimiento del comercio exterior para las pequeñas y medianas empresas, con herramientas e información orientadas a explorar mercados internacionales, impulsar exportaciones y ampliar las posibilidades de inserción comercial.

La innovación tecnológica y la capacitación también tendrán un lugar relevante, con la participación del CENTEC y espacios destinados a incorporar conocimientos que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial.

Además, la organización apunta a profundizar la vinculación entre las pymes regionales y las grandes compañías extractivas que operan en la Patagonia, promoviendo el desarrollo de proveedores locales y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos.

Con su presentación nacional en Buenos Aires, EVENPa 2027 buscará sumar empresas e inversores interesados en el potencial productivo patagónico, consolidando a Puerto Madryn como punto de encuentro para la industria, el comercio exterior y la generación de nuevos negocios.