Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna de Ángel López, aseguró que más de 14 profesionales médicos señalaron la existencia de 22 impactos en la cabeza del niño de cuatro años, fallecido el 5 de abril en Comodoro Rivadavia. En ese contexto, cuestionó la necesidad de realizar una nueva evaluación forense, solicitada por la defensa de los imputados, para determinar la relación entre las lesiones y una neumonía preexistente.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el programa Ahora en Comodoro, de ADNSUR, luego de una audiencia judicial en la que se resolvió extender por otros seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González, ambos imputados en la causa. También se dispuso ampliar el plazo de investigación para avanzar con las medidas pendientes.

Uno de los principales puntos de discusión en la investigación es la necesidad de que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un nuevo dictamen sobre las causas de la muerte del niño.

Según explicó Castillo, los informes médicos realizados en Chubut señalaron dos factores que deben analizarse en conjunto: los impactos en la cabeza y una neumonía preexistente. La defensa de los imputados solicitó una nueva evaluación para esclarecer cómo se relacionan ambas condiciones.

“Desde mi punto de vista, no, porque ya han pasado más de 14 profesionales; que a la defensa no le guste es normal, porque la defensa va en contra de la hipótesis de acusación, pero los 14 profesionales de manera inequívoca dijeron que hay 22 impactos en la cabeza”, sostuvo el abogado.

El representante de la querella consideró que la combinación de ambos factores resulta central para comprender el fallecimiento de Ángel y afirmó que las pruebas médicas respaldan la hipótesis acusatoria.

“Una persona con neumonía es una persona especialmente vulnerable. Si a eso le sumamos 22 impactos en la cabeza, más baños de agua fría, bueno, le estás provocando la muerte; lo estás asesinando”, expresó Castillo.

Roberto Castillo, abogado representante de la familia paterna de Ángel López

No obstante, la determinación definitiva de los aspectos médicos que se encuentran bajo discusión dependerá de los informes incorporados al expediente y de la evaluación que realicen las partes en el proceso judicial.

Qué pruebas presentó la querella por la muerte de Ángel

Durante la entrevista, Castillo señaló que la acusación particular cuenta con 45 declaraciones testimoniales que, según su interpretación, permitirían reconstruir los hechos investigados.

El abogado explicó que la investigación presenta dificultades porque el episodio habría ocurrido dentro de una vivienda y no habría testigos directos del hecho. Por ese motivo, destacó la importancia de los testimonios, las pericias y los demás elementos reunidos durante la instrucción.

Entre las pruebas mencionadas, hizo referencia a declaraciones de vecinos que habrían advertido marcas en el rostro del niño y al testimonio de una persona vinculada al jardín al que asistía Ángel.

También aseguró que se incorporaron videos encontrados en los teléfonos de los imputados que, según su interpretación, mostrarían situaciones en las que el niño habría recibido duchas de agua fría y habría sido introducido en una pileta mientras se encontraba en estado de estupor.

Castillo sostuvo, además, que existen conversaciones y otros registros digitales que la querella considera relevantes para la investigación. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis de la acusación y deberán ser valoradas en el marco de la causa.

La nueva evaluación forense comenzaría el 21 de octubre. Sin embargo, aclaró que esa fecha corresponde al inicio de la pericia y no implica que los resultados definitivos estén disponibles ese mismo día.

“Por eso nosotros pedimos la prórroga, porque el 21 de octubre comienza una vez que esté la pericia; después vienen los resultados finales y después viene la interpretación que las partes hacen de esos estudios”, explicó.

La querella solicitó la ampliación del plazo de investigación para esperar el dictamen y analizar sus conclusiones antes de avanzar con los próximos pasos procesales.

La controversia también incluye la antigüedad de las lesiones. Sobre ese punto, Castillo indicó que la autopsia preliminar había estimado inicialmente un período cercano a los 21 días y que luego el margen se redujo a unos 10 días.

El nuevo informe deberá contribuir a esclarecer los aspectos médicos que continúan en discusión dentro de la investigación.

Prisión preventiva para los dos imputados

En la audiencia judicial también se resolvió extender por seis meses la prisión preventiva de Mariela Altamirano y Michel González, además de ampliar el plazo para continuar con la investigación.

Al referirse a la decisión, Castillo consideró que la resolución se ajustó a las normas procesales de Chubut y a las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Mariela Altamirano y Michel González, los dos imputados en la investigación por la muerte del niño

La querella sostiene que las medidas de coerción deben analizarse teniendo en cuenta las características del caso y los elementos reunidos durante la investigación. El abogado también hizo referencia a los derechos de los niños y a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en relación con la protección de los menores.

“Nada va a reparar el daño”

Durante la entrevista, el abogado manifestó su indignación por la muerte de Ángel y cuestionó conductas que, según afirmó, la querella considera relevantes para evaluar un posible entorpecimiento de la investigación.

En particular, hizo referencia a la presunta quema de ropa del niño y sostuvo que ese comportamiento fue uno de los elementos considerados por la acusación al solicitar la prisión preventiva.

Castillo también cuestionó los planteos de la defensa relacionados con la posibilidad de obtener determinados beneficios durante el proceso y reiteró que, a su criterio, las pruebas incorporadas permiten sostener la hipótesis de violencia contra el niño.

“Estamos trabajando para darle la justicia que humanamente encontramos como sociedad civilizada, ¿no? Porque yo creo que nada va a alcanzar y nada va a reparar el daño que estas bestias produjeron”, expresó.

El abogado insistió en que la querella cuenta con testimonios, registros audiovisuales y conversaciones que considera fundamentales para reconstruir lo ocurrido. También sostuvo que los elementos reunidos deben ser evaluados de manera integral.

La investigación continuará durante los próximos seis meses, período en el que se espera avanzar con las medidas pendientes y obtener el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El informe será analizado por las partes y podría aportar elementos para esclarecer la relación entre los impactos en la cabeza, la neumonía preexistente y las circunstancias del fallecimiento.

Mientras tanto, Mariela Altamirano y Michel González continúan bajo prisión preventiva. La causa permanece en etapa de investigación y las afirmaciones de la querella deberán ser evaluadas en el marco del proceso judicial.

La muerte de Ángel López sigue siendo objeto de una investigación que busca determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.