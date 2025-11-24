Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Chubut defendió su decisión de rescindir unilateralmente el contrato firmado con Profand para operar la ex planta Alpesca. Según el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, la medida se fundamentó en un “problema jurídico insalvable“: no fue posible inscribir los buques en el Registro Nacional de Buques (RNB), lo que impidió la transición operativa hacia la nueva arrendataria.

Arbeletche explicó que la provincia esperaba que Profand asumiera no solo la planta sino también la flota de buques y sus permisos de pesca, pero la inscripción de esos activos se bloqueó porque los contratos antiguos con Red Chamber seguían vigentes hasta 2027.

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, hablando con los trabajadores de Red Chambler, el día en que la Provincia tomó posesión de la planta.

Nuevo proyecto con Profand: más inversión y sin litigio

A pesar de la fractura contractual, Arbeletche sostuvo que la relación con Profand “sigue en buenos términos” y que ya se negocia un nuevo esquema: la empresa española traería inversiones, un buque nuevo, personal, y accedería a una cuota de merluza para operar desde Puerto Madryn.

El funcionario fue enfático: “No vamos a terminar en un litigio con Profand de ninguna manera”.

La planta de la ex Alpesca fue regresada a Red Chamber Argentina.

Profand adviertió por “seguridad jurídica”

Desde el Grupo Profand no tardaron en responder. En un comunicado, la empresa afirmó que cumplió estrictamente con sus compromisos: realizó inversiones para acondicionar la planta, contrató al personal y pagó salarios.

Profand señaló que el pedido formal para que se le transfirieran los buques y permisos de pesca —presentado el 4 de noviembre— fue denegado por la Provincia, lo que imposibilitó su funcionamiento.

“No salieron como esperábamos, son cuestiones ajenas a nosotros, depende de un organismo nacional”, dijo el Arbeletche, quien también confirmó que la rescisión fue unilateral. Mientras que para Profand, esa rescisión es “una “alarmante falta de seguridad jurídica”, que podría afectar futuras inversiones.

El 5 de septiembre Ignacio Torres firmó el decreto para quitar la concesión de la ex Alpesca a RCA. Todo quedó en la nada y la pesquera volvió a hacerse cargo de la planta y los barcos.

Red Chamber vuelve con nuevos derechos sobre la ex Alpesca

La tensión no termina allí. Un reciente acuerdo judicial homologado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) entre la Provincia y Red Chamber Argentina revirtió parte del esquema acordado con Profand.

Como resultado, Red Chamber recuperará la operación de la planta y los buques de la ex Alpesca. Arbeletche defendió la maniobra como una decisión para preservar la producción y el empleo: “Lo más seguro era retrotraer la situación y devolverle a Red Chamber los bienes … para evitar que se pierda un solo día de trabajo”, sostuvo el titular de Pesca de Chubut.

La planta de Red Chamber que fuera recuperada y devuelta por la Provincia de Chubut, en Puerto Madryn.

Maquinaria abandonada: herencia de conflictos anteriores

En paralelo, Arbeletche advirtió que el estado de las máquinas de la planta podría derivar en reclamos judiciales. Según él, Red Chamber dejó equipos valiosos desmantelados: freidoras, líneas de procesamiento de merluza y otras instalaciones que quedaron inutilizadas.

Por su parte, Profand deberá invertir nuevamente para habilitar sus operaciones, ya que no podrá recibir esos activos en las condiciones pactadas originalmente.

De esta forma, el caso de la ex Alpesca entra en una nueva fase, marcada por un replanteo político y legal. Si bien Chubut arguye un impedimento normativo como origen de la rescisión con Profand, la empresa no descarta reclamar por lo que considera un incumplimiento. Al mismo tiempo, la restitución de activos a Red Chamber abre un capítulo distinto, con promesas de inversión, paz social y negociación en curso.