Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ser Industria y la Universidad del Este (UDE) realizarán la 7ª Jornada de Promoción del Hub Logístico Puerto La Plata el próximo martes 25 de noviembre a las 15:30, en la sede de la UDE, ubicada en calle 2 entre 45 y 46, en la ciudad de La Plata. La propuesta contará con la participación de representantes de la Patagonia, incluyendo Santa Cruz y Chubut.

El encuentro buscará examinar y debatir las oportunidades y los desafíos que el Hub brinda al Comercio Exterior y a las empresas de la región, considerando su posición estratégica: el primer puerto argentino sobre el Río de La Plata con salida directa al mar, la terminal de contenedores más moderna de Sudamérica y la Zona Franca más relevante del país. Estas tres instancias forman una plataforma logística única, que fortalece la conexión de los productos argentinos con los mercados del mundo.

En esta edición —coincidiendo con el 135° aniversario del Puerto La Plata— se presentarán novedades importantes: nuevas conexiones marítimas internacionales, el balance anual y la proyección hacia 2026, consolidando al Hub como un actor de relevancia tanto nacional como global.

Además, la jornada fomentará el diálogo entre los diferentes eslabones de la cadena logística, portuaria e industrial, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de infraestructura eficiente, servicios integrados y planificación coordinada entre el sector público y privado. El evento reunirá a un público destacado compuesto por empresarios, especialistas, académicos, autoridades del sector público y cámaras empresarias, generando un entorno ideal para establecer vínculos, intercambiar ideas y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Programa completo

Capacidades operativas y planificación estratégica del Hub Logístico Puerto La Plata

Moderadora: Natalia Massaccesi (Presidenta del Centro de Despachantes de Aduana – Delegación La Plata).

Panelistas:

José María Lojo , Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata.

, Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Facundo Pennacchioni , Director de Finanzas de TecPlata.

, Director de Finanzas de TecPlata. Alejandro Bellini, Presidente de la Cámara de Empresarios y Usuarios de Zona Franca La Plata.

Operaciones logísticas, servicios y oportunidades de inversión

Moderador: Darío Ríos (Director de Ser Industria).

Panelistas:

Yamila Rivero , Directora de Depósitos y Trading, Gruppe Heinlein.

, Directora de Depósitos y Trading, Gruppe Heinlein. Karen Ayala , Ejecutiva Comercial y Consultora de Comercio Exterior, JLG Logistic Group.

, Ejecutiva Comercial y Consultora de Comercio Exterior, JLG Logistic Group. César Carrá, Presidente y Socio Gerente de PVC Terminals Ensenada.

Perspectiva industrial regional y vínculo estratégico con el Hub

Moderador: Federico Cerri Martínez (Secretario de Investigación de la UDE).

Panelistas:

Hugo Timossi, Presidente de INOXPLA y ex Presidente de la UIGLP.

Francisco Gliemmo, Presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Gran La Plata; Presidente Honorario de la UIGLP y ex Director del Puerto La Plata.

Diego Príncipi, Presidente de MADEXA, Secretario General de CEPBA, Presidente de la Comisión de Industria de CALPO y ex Director del Puerto La Plata.

Puertos y conectividad fluvio–marítima

Moderador: Javier Pérez (Coordinador de Relaciones Institucionales del Puerto La Plata).

Panelistas:

Digna Hernando , Administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia.

Dante Canio , Administrador General de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz.

Jorge De Mendonça, Presidente de AIMAS.

Actualidad de la Marina Mercante y situación de la Hidrovía

Capitán Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo.

Comercio internacional y vínculos con Asia y Medio Oriente

Moderador: César Mateo (Secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, UDE).

Panelistas:

Andrea Guadalupe , Vicepresidenta de la Cámara de Comercio MERCOSUR–ASEAN Argentina.

, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio MERCOSUR–ASEAN Argentina. Nazish Sami, Consejera de Comercio e Inversiones de la Embajada de Pakistán.