A horas de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará este lunes el gobernador Ignacio Torres, el sector pesquero de Chubut salió a fijar una postura pública frente al tratamiento legislativo del proyecto de ley denominado “Ficha Limpia Pesquera”. La iniciativa obtuvo dictamen favorable y la Legislatura prevé debatirla en la primera sesión ordinaria del año programada para la tarde.

Las principales entidades empresarias advirtieron que el texto que llegará al recinto no incorporó los cambios técnicos que acordaron en reuniones previas con el Gobierno provincial.

Por ese motivo, emitieron un comunicado conjunto que lleva la firma de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la Cámara Empresaria de Pesca – Golfo San Jorge y la Asociación de Pescadores Artesanales de Rawson.

Según detallaron las cámaras, la semana pasada mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales para exponer observaciones y sugerencias técnicas al proyecto de Ficha Limpia Pesquera. En ese ámbito plantearon modificaciones vinculadas a la seguridad jurídica, la tipificación de faltas graves y la continuidad empresaria.

Sin embargo, tras el dictamen favorable en comisión, las entidades señalaron que la redacción final no contempló esos aportes. Frente a esa situación, decidieron hacer pública su preocupación antes del tratamiento en el recinto.

“El sector pesquero acompaña y promueve toda iniciativa que busque mejorar la transparencia y la rendición de cuentas públicas vinculadas a las matrices productivas del mar”, expresaron. No obstante, remarcaron que una norma de esta magnitud debe resultar justa, técnicamente sólida y equitativa.

“No queremos estigmatización”

Uno de los ejes centrales del planteo empresario apunta a evitar que la pesca quede alcanzada por regulaciones de excepción que generen un trato diferencial frente a otras actividades productivas.

Las entidades sostuvieron que la Ficha Limpia Pesquera debe integrarse en una planificación estratégica generalizada y no aplicarse como una herramienta exclusiva sobre el sector. Advirtieron que una regulación específica puede provocar una estigmatización innecesaria hacia una actividad que motoriza empleo y genera divisas para la provincia.

En ese sentido, remarcaron que la pesca constituye uno de los pilares económicos de Chubut y que cualquier modificación normativa impacta de manera directa sobre las empresas, los trabajadores y las comunidades portuarias.

Continuidad y permisos de pesca

Otro punto de conflicto se vincula con la caducidad automática de permisos ante situaciones como la quiebra del titular. Las cámaras solicitaron que el proyecto contemple de manera expresa los institutos legales vigentes que permiten sostener unidades productivas aun en contextos concursales.

Desde el sector plantearon que la ley debe preservar la continuidad empresaria y proteger las fuentes de trabajo, siempre dentro del marco legal. Consideraron que la caducidad automática, sin excepciones claras, puede generar efectos adversos sobre la estabilidad del sistema productivo.

También reclamaron que cualquier sanción que afecte la titularidad de permisos de pesca respete el debido proceso y la vía recursiva. Subrayaron que la seguridad jurídica constituye un derecho constitucional y no puede quedar supeditada a reglamentaciones administrativas.

Realidad operativa y ciclos biológicos

En relación con la inactividad de las embarcaciones, las cámaras advirtieron que el cómputo de plazos debe contemplar la dinámica propia de la actividad pesquera.

Explicaron que los períodos de inactividad no pueden analizarse de manera aislada, ya que la operatoria depende de ciclos biológicos de las especies y de temporadas de veda establecidas por razones de sustentabilidad. Ignorar esos factores, señalaron, puede derivar en sanciones que no reflejan la realidad operativa del sector.

Faltas graves y autoridad competente

Otro de los aspectos que generó objeciones refiere a la definición de faltas graves. Las entidades pidieron que esas conductas queden claramente tipificadas y que la sanción corresponda a la autoridad marítima nacional, con el fin de evitar discrecionalidad en su aplicación.

A su entender, la ambigüedad en la definición de infracciones puede generar desprotección y abrir la puerta a interpretaciones que afecten la previsibilidad del sistema de permisos de pesca en Chubut.

Las cámaras empresarias instaron a los legisladores provinciales a reabrir el canal de diálogo antes del tratamiento en la sesión ordinaria. El sector afirmó que no teme a la fiscalización ni a los mecanismos de control, pero sí a la falta de coherencia técnica en las normas que regulan la actividad.

Este lunes la Legislatura de Chubut avanzaba con las tres sesiones previstas, preparatoria a la mañana, inaugural a las 12 horas y ordinaria a las 17 horas donde tenían previsto tratar el proyecto del Ejecutivo.