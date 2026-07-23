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La esperanza de encontrar con vida a Haldi Morales se desvaneció este jueves por la tarde. Después de varias horas de una intensa búsqueda en alta mar, el marinero de 50 años, oriundo de Sierra Grande, fue hallado sin vida frente a las costas de Chubut, poniendo fin a un operativo que movilizó a decenas de embarcaciones pesqueras y a la Prefectura Naval Argentina.

Según pudo saber La Opinión Austral, el cuerpo del trabajador fue encontrado pocos minutos antes de las 15 por la tripulación del pesquero Magdalena, una de las embarcaciones que participaba activamente del rastrillaje desplegado en la zona donde Morales había desaparecido horas antes.

La noticia significó el desenlace más doloroso para familiares, compañeros de trabajo y toda la comunidad marítima patagónica, que desde la mañana seguía con expectativa cada novedad proveniente del operativo de búsqueda.

Haldi Morales había caído al mar alrededor de las 10:30 mientras cumplía tareas de pesca a bordo del buque Cabo Vírgenes, que se encontraba operando aproximadamente a 60 millas náuticas de Puerto Madryn.

Haldi Morales tenía 50 años y era oriundo de Sierra Grande, Río Negro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente cómo se produjo el accidente ni cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la caída del tripulante al agua. Esa será una de las principales cuestiones que deberá esclarecer la investigación iniciada tras el hecho.

Apenas se produjo la emergencia, la tripulación dio aviso a la Prefectura Naval Argentina y se activó el protocolo de búsqueda y rescate. La respuesta fue inmediata. Numerosas embarcaciones que realizaban tareas de pesca en las inmediaciones modificaron su actividad para sumarse al operativo, concentrando los esfuerzos en el sector donde Morales había sido visto por última vez.

Durante varias horas, los buques realizaron maniobras coordinadas de rastreo sobre la superficie del mar, mientras la Prefectura Naval organizaba las tareas de búsqueda y supervisaba el operativo.

Las condiciones propias del invierno patagónico, sumadas a las dificultades que presenta cualquier búsqueda en alta mar, convirtieron el operativo en una carrera contrarreloj. La inmensidad del océano, las corrientes marinas y las bajas temperaturas representaron obstáculos permanentes para los rescatistas.

Los buques abocados a la búsqueda. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, fue el pesquero Magdalena el que logró localizar el cuerpo del trabajador y concretar su recuperación, confirmando el desenlace que nadie quería recibir.

La delegación Puerto Madryn del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue la encargada de confirmar oficialmente el hallazgo y de comunicar la noticia a los familiares de Haldi Morales, quienes ya habían sido informados durante la mañana sobre la desaparición del marinero.

La muerte del trabajador provocó una profunda conmoción en Sierra Grande, localidad de la que era oriundo, y también entre quienes comparten la actividad pesquera en toda la Patagonia, donde este tipo de accidentes golpea con especial dureza debido a los riesgos permanentes que implica el trabajo embarcado.

Barcos en la costa de Chubut. FOTO: LU17

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. La Prefectura Naval Argentina deberá reconstruir las circunstancias en las que Morales cayó al agua, analizar las condiciones en que se desarrollaban las maniobras de pesca y determinar si existió algún factor operativo o mecánico que pudiera haber influido en el accidente.

Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre los detalles de la investigación y se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores precisiones sobre el hecho.