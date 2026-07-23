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La incertidumbre que desde la mañana de este jueves envolvía al sector pesquero de la Patagonia comenzó a despejar una de sus incógnitas más dolorosas: el marinero que cayó al mar mientras trabajaba a bordo del pesquero Cabo Vírgenes fue identificado como Haldi Morales, de 50 años, oriundo de la ciudad rionegrina de Sierra Grande.

La confirmación de su identidad profundizó la conmoción tanto entre sus familiares como entre sus compañeros de trabajo y la comunidad marítima, que sigue minuto a minuto el desarrollo de un operativo de búsqueda desplegado frente a las costas de Chubut.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 de este jueves, durante una maniobra de pesca realizada por la embarcación cuando navegaba mar adentro, aproximadamente a unas 15 horas de navegación de Puerto Madryn.

Los buques abocados a la búsqueda. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Fue en ese momento cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, Haldi Morales cayó al agua.

La emergencia fue comunicada inmediatamente a la Prefectura Naval Argentina, que puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de incidentes y comenzó a coordinar un importante operativo de búsqueda en una de las zonas de mayor actividad pesquera del litoral patagónico.

Mientras las unidades especializadas de la fuerza se dirigían hacia el lugar del hecho, las primeras tareas de rescate quedaron en manos de los propios buques que desarrollaban tareas de pesca en el sector.

Según distintas fuentes vinculadas al operativo, alrededor de diez embarcaciones comenzaron inicialmente el rastrillaje. Con el correr de las horas, otras versiones señalaron que el despliegue llegó a involucrar cerca de 40 barcos que interrumpieron momentáneamente sus actividades para colaborar con la búsqueda.

El pesquero en el que viajaba el marinero. FOTO: LU17

Uno de los recursos implementados consistió en largar las redes de pesca a media agua, una maniobra utilizada para colaborar en el rastreo de personas desaparecidas en determinadas condiciones, mientras las embarcaciones recorrían sistemáticamente la zona donde Morales fue visto por última vez.

Las tareas continúan desarrollándose frente a Puerto Madryn, en un escenario complejo tanto por las distancias como por las condiciones meteorológicas propias del invierno patagónico.

El trabajo en alta mar exige una coordinación permanente entre las distintas embarcaciones y la Prefectura Naval Argentina, que tiene a su cargo la organización del operativo y la definición de las cuadrículas de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial detallando las circunstancias en las que se produjo la caída del marinero ni confirmaron resultados positivos del rastrillaje.