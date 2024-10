Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, salió en defensa de la universidad pública y enfatizó que “una partida no mueve la aguja del equilibrio fiscal”. Pero también se mostró a favor de las auditorías en las casas de Altos Estudios. “Cuando las cosas se hacen bien, nadie debería tener problemas de ser auditado. Así se demuestra que hay transparencia”.

Esto lo sostuvo en una reciente entrevista con FM La Petrolera 89.3 MHz, y adelantó que se reunirá con la decana de la Universidad Nacional de la Patagonia, para discutir una propuesta de reasignación de partidas presupuestarias. Medida que el Gobernador calificó de “inteligente”, asegurando que “no estamos hablando de una partida que le mueva la aguja al equilibrio fiscal. Bajo ningún punto de vista”. Su postura enfatiza la necesidad de mantener un equilibrio fiscal, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de los recursos destinados a la educación superior.

Torres destacó la necesidad de que la educación universitaria gratuita vaya acompañada de una garantía de financiamiento adecuada. “La Universidad no arancelada tiene que venir de la mano de la garantía de esas partidas para el correcto funcionamiento“, subrayó. De igual forma, el gobernador recordó que “gratuito no es nada, todo tiene un costo fiscal y esto hay que decirlo también“. De esta manera, su discurso se posiciona en un punto medio entre la defensa de la educación pública y la necesidad de una gestión responsable de los recursos estatales. A pesar de las preocupaciones en torno a la auditoría de las universidades, aseguró que “esto no pone en peligro bajo ningún punto de vista a la educación pública“.

Estado de las rutas

En otra parte de la entrevista, Torres habló del deterioro de las rutas nacionales, algo que considera “realmente indignante”, especialmente en un momento en que se están realizando esfuerzos significativos para revitalizar el turismo en la región. Manifestó su frustración por la falta de mantenimiento, particularmente en las rutas 40 y 26, donde consideró que se ha “perdido mucho tiempo“.

Con el fin de abordar esta problemática, Torres anunció su intención de reunirse con varios intendentes para trazar una estrategia que garantice el mantenimiento de las rutas. A este respecto, reiteró que “la calidad institucional es básicamente que las cosas funcionen: que la Legislatura legisle, que el Poder Judicial se encargue de administrar Justicia y que el Ejecutivo se encargue de administrar bien todos los recursos de los contribuyentes”.

Leé más notas de La Opinión Zona Norte