Luego de ocho días de trabajo en la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares, donde desde el domingo 4 de enero se desplegó un trabajo conjunto para combatir el incendio forestal, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal compartió un mensaje en redes sociales.

El primer mandatario provincial, expresó su gratitud a todos los que trabajaron en el operativo, adelantó la decisión de fortalecer las brigadas y realizó un pedido a los turistas.

“El compromiso y el trabajo en equipo marcan la diferencia”, sostuvo Vidal en el inicio del mensaje que se publicó junto a un video.

“Está controlado el incendio por lo que quiero agradecer a todos los que estuvieron trabajando y poniendo el hombro en todo momento por El Chaltén y por nuestra querida provincia. El compromiso y el trabajo en equipo fueron fundamentales. Ahora vamos a apostar a seguir fortaleciendo las brigadas, especialmente la del Consejo Agrario Provincial. Santa Cruz puede”, completó.

En tanto que el video, el gobernador de Santa Cruz repasó cómo fueron transcurriendo los hechos durante la última semana.

Protagonistas de ocho días de trabajo conjunto en el incendio de zona norte de Parque Nacional Los Glaciares.

“El domingo pasado al mediodía, nos informa de un comienzo de incendio en la localidad de El Chaltén. Automáticamente nos pusimos a disposición, comenzamos a trabajar y desde el primer día comenzamos a gestionar distintos tipos de recursos que contribuían a la solución”, recordó.

“Quiero agradecer a cada uno de los organismo del gobierno que se hizo presente en el lugar acompañando al resto de las personas que eran parte de otros equipos”, manifestó.

El dispositivo aéreo se desarrolló a partir de la pista de tierra del Aeroclub de El Chaltén, que se mantiene operativa gracias a tareas permanentes de compactación.

“Quiero agradecer a Parques Nacionales, al Ministerio de Seguridad, a la gente de Protección Civil de la Provincia, a la Policía Provincial, a Bomberos, a las brigadas que se sumaron también para trabajar en equipo. Hay que reconocer también el esfuerzo del Ejército Argentino, de Gendarmería, hay que reconocer especialmente el gran esfuerzo del Consejo Agrario Provincial“, señaló.

“Gracias al Aeroclub El Chaltén y a su equipo por el compromiso, la vocación y el acompañamiento”, acotó.

“También, quiero comunicarles que vamos a conformar nuevamente el gran equipo de brigadistas que tiene el Consejo Agrario. Hacemos una convocatoria al resto de los brigadistas que viven en distintos lugares de nuestra provincia“, adelantó.

“Le quiero pedir a los turistas responsabilidad, cuiden nuestro recurso, cuiden nuestra tierra, cuiden nuestra naturaleza”.

Finalizando, Vidal destacó que el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio de El Chaltén: “Es fundamental que trabajemos en conjunto. Lo que está sucediendo y la solución que estamos generando entre todos es parte de querer nuestra provincia, es parte de defender lo que tenemos que defender“.

En el cierre, envió un mensaje a los turistas. “Quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamado de atención. Le quiero pedir a los turistas responsabilidad, cuiden nuestro recurso, cuiden nuestra tierra, cuiden nuestra naturaleza. Este es un lugar hermoso, un lugar donde muchos quisieran vivir”.

“A los que nos visitan: responsabilidad, seriedad, compromiso con la naturaleza y con la sociedad”, cerró.