La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, informó que avanza una investigación orientada a determinar la actuación y eventual responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego por el incendio detectado el 9 de diciembre de 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, que se extendió a jurisdicción de la provincia de Chubut.

Desde esa fecha, el organismo recibe informes elaborados por el comando de incidentes del área protegida. Además, se incorporó a las actuaciones una denuncia presentada el 9 de enero por vecinos, en la que se solicita analizar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras penales y ambientales vinculadas al siniestro.

A su vez, el 22 de enero, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentó otra denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, en un contexto de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

Las actuaciones continúan sin interferir en las tareas de combate que se desarrollan en la zona. En ese marco, se requirieron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

