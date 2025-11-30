Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Federal entregó en la Legislatura del Chubut los diplomas a los diputados nacionales electos por la provincia. Juan Pablo Luque recibió su certificación de manos del juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra; el juez federal Hugo Sastre; y la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi. Lo acompañó su ex compañera de fórmula, Lorena Elisaincin.

En sus redes sociales, el legislador electo expresó sus sentimientos sobre el acto. “Fue un momento de enorme satisfacción y responsabilidad, que compartí junto a Lorena Elisaincin, mi compañera de fórmula, y a personas que nos acompañan desde el primer día”.

Señaló que se abre “una nueva etapa” y que en pocos días más “asumiré mi banca en el Congreso con prioridades muy claras“.

Un fin de año “con mucho trabajo” en el Congreso

Consultado sobre su próxima tarea legislativa, Luque anticipó un cierre de año intenso: “Va a ser un fin de año realmente con mucho trabajo. Evidentemente el Gobierno nacional está esperando el cambio de conformación de las dos Cámaras para enviar temas que vamos a analizar con mucho trabajo”.

Señaló que ya inició conversaciones con representantes de la provincia en el Congreso: “Estamos en contacto con distintos legisladores nacionales de Chubut tratando de ver de qué manera el Gobierno nacional incorpora en este presupuesto 2026 los temas reales que necesitamos los chubutenses”.

Juan Pablo Luque advirtió que el peronismo es la única oposición al Gobierno nacional.

“Las rutas están destruidas por todos lados”

Luque enfatizó que una de las prioridades será el reclamo por la crítica situación vial que atraviesa la provincia: “Tenemos una infraestructura completamente destruida. Pareciera que estamos esperando que haya accidentes fatales multitudinarios para que haya una reacción y vean lo que están pasando las rutas de la provincia”.

Detalló el estado de los principales corredores chubutenses: “La ruta 3, la ruta 40, la 25 están todas destruidas. Tenemos un sistema vial destrozado y detonado por todos lados, cada vez en peores condiciones”.

Financiamiento a proyectos productivos y empleo

El diputado electo señaló que el presupuesto nacional debe incluir medidas para reactivar la economía provincial: “Hay que solicitar presupuesto para proyectos que Chubut necesita para mejorar cuestiones productivas, que nos permitan generar empleo y tener inversiones que hoy no tenemos”.

También advirtió que la provincia perdió miles de puestos de trabajo y que el deterioro productivo es cada vez más profundo. Por ello sostuvo la necesidad de establecer “incentivos para proyectos productivos que generen empleo genuino” .

Luque puso énfasis en la cantidad de empleos perdidos tras la salida de YPF de los campos maduros.

Crisis petrolera: críticas a la salida de YPF y a empresas sin experiencia

Luque fue especialmente crítico sobre lo que ocurre en la cuenca del Golfo San Jorge: “Ni hablar de lo que está pasando hoy en materia petrolera con la ida definitiva de YPF, con el papelón que están haciendo, donde aparecen empresas que no tienen ningún tipo de expertiz en la cuestión petrolera”.

Alertó que esta situación afecta directamente las finanzas provinciales y municipales: “La situación está cada vez más difícil y afecta las arcas de la provincia y de la mayoría de los municipios, que ven bajar sus ingresos por regalías”.

Relación con el Gobierno nacional: “no mostró capacidad de escucha”

Respecto al diálogo con la administración nacional, Luque fue contundente: “Hasta el momento no mostró capacidad de escucha suficiente, ni de entendimiento sobre cómo vive la gente, sobre todo en provincias alejadas como la nuestra”.

Sin embargo, expresó su expectativa de cambios: “Ojalá se puedan generar mesas de trabajo. Es muy necesario para la gente que podamos lograr que las necesidades de nuestras provincias sean saldadas y que haya inversiones reales”.

“Hoy el único opositor al Gobierno es el peronismo”

En relación a la configuración política del Congreso, Luque afirmó: “Hoy el único opositor al Gobierno es el peronismo y siempre fue así”.

Destacó que el espacio “se plantó” en debates clave: “Fue el único partido que logró plantarse en temas estratégicos como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica, y que dio la batalla frente a la Ley Bases”.

Sostuvo que esa ley generó graves consecuencias en la provincia: “Es lo que generó el desastre que estamos teniendo en Chubut, con más de 12.000 puestos de trabajo que ya hemos perdido”, concluyó.