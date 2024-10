Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia que ordena el desalojo de la comunidad mapuche Paillako Futalaufquen Mew del Parque Nacional Los Alerces. Los ocupantes, liderados por Cruz Ernesto Cárdenas y María Belén Salinas, habían tomado ilegalmente la seccional de guardaparques El Maitenal en diciembre de 2020.

La ocupación del predio había generado un gran revuelo y había sido objeto de múltiples denuncias por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN), quien alegaba daños a la infraestructura y al ecosistema del parque. La APN había iniciado acciones legales para recuperar el territorio, argumentando que la ocupación era ilegal y que los ocupantes habían llevado a cabo actos de vandalismo y violencia.

En ese contexto, la Justicia Federal determinó que “los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios”

La sentencia de la Cámara Federal da la razón a la APN y confirma que los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios. Los jueces determinaron que los actos de ocupación y vandalismo no están amparados por la ley y, por ende, no justifican la permanencia en los terrenos en cuestión.

El caso del Parque Nacional Los Alerces es complejo y ha generado un amplio debate en la sociedad argentina. Por un lado, se encuentra el derecho a la propiedad y la necesidad de proteger el patrimonio nacional. Por otro lado, está la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y la búsqueda de una solución justa y equitativa.

“Desde que asumimos hemos tomado una postura activa, iniciando juicios de desalojo e impulsando las causas que ponían en jaque la territorialidad y la soberanía argentina”, destacó Cristian Larsen, Presidente de la Administración de Parques Nacionales. “El caso de Cruz Cárdenas es otra de las sentencias ejemplificadoras, como lo fue la condena de los falsos mapuches que usurparon Villa Mascardi. No vamos a tolerar grises: los usurpadores, afuera”, agregó y culminó, “esta es una muestra más del cambio cultural que está impulsando el Presidente Javier Milei y su gobierno. El camino es claro: el que las hace, las paga”.

Por su parte, la abogada de la comunidad mapuche, Laura Taffetani, ha argumentado que muchos de los integrantes de la comunidad son hijos de pobladores que se asentaron en la zona antes de la creación del parque y que tienen derechos sobre esas tierras. Sin embargo, la justicia ha determinado que estos argumentos no son suficientes para justificar la ocupación ilegal.

Con la confirmación de la sentencia, se espera que en los próximos días se lleve a cabo el desalojo de la comunidad mapuche del Parque Nacional Los Alerces. Las autoridades competentes deberán coordinar las acciones necesarias para garantizar que el desalojo se realice de manera pacífica y ordenada.