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La Legislatura de Chubut declaró formalmente inadmisible el pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Javier Raidán, impulsado por la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial y el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH). La decisión se basó en un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que recomendó archivar las actuaciones por considerar que la presentación no cumplía con los requisitos formales establecidos por la ley.

En la misma sesión, el recinto sancionó el Proyecto de Ley General N.º 082/2026, una reforma que establece límites estrictos para los denominados jueces de refuerzo, con un plazo máximo de actuación y nuevas condiciones salariales.

El tratamiento de ambas iniciativas puso en agenda el funcionamiento de la Justicia provincial, tanto en relación con los mecanismos de control sobre sus máximas autoridades como con las medidas para atender la sobrecarga de trabajo en los tribunales.

Juicio político a Javier Raidán: los argumentos para declarar inadmisible el pedido

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia desestimó el pedido de juicio político contra Raidán al considerar que la denuncia no precisaba suficientemente los hechos cuestionados ni la participación concreta del magistrado en las decisiones señaladas.

El diputado Hollmann, presidente del bloque Despierta Chubut, expuso los fundamentos del dictamen durante el tratamiento legislativo. Según explicó, varios de los cuestionamientos estaban dirigidos al Superior Tribunal de Justicia como órgano colegiado, integrado por distintos miembros, sin identificar de manera precisa la actuación personal que se le atribuía al presidente del cuerpo.

“Del análisis realizado concluyó que la presentación no precisa suficientemente los hechos ni la participación concreta del ministro en las decisiones señaladas”, sostuvo el legislador.

Hollmann también señaló deficiencias en la documentación aportada para respaldar las acusaciones y remarcó que, cuando los elementos probatorios no se adjuntan, deben indicarse con precisión los lugares donde pueden ser consultados.

La Legislatura de Chubut resolvió declarar inadmisible el pedido de juicio político contra Javier Raidán y archivar las actuaciones.

Por estos motivos, el dictamen aconsejó declarar formalmente inadmisible la presentación y disponer el archivo de las actuaciones. La diputada Andrea Toro, del Pich, fue la única que se pronunció en contra de esa decisión.

El documento de la comisión aclaró que el análisis se limitó a los requisitos formales de admisibilidad, sin evaluar el fondo de las imputaciones contra Raidán. La resolución aprobada por la Legislatura dispuso el archivo del expediente.

Chubut limita a un año la actuación de los jueces de refuerzo

Además del rechazo al pedido de juicio político, la Legislatura sancionó el Proyecto de Ley General N.º 082/2026, que modifica las condiciones de funcionamiento de los jueces de refuerzo en los tribunales provinciales.

La reforma establece que estos magistrados suplentes podrán desempeñarse durante un plazo máximo e improrrogable de un año. También fija un límite salarial: no podrán cobrar más que el sueldo básico de un juez titular ni percibir adicionales.

La iniciativa apunta a evitar que las designaciones de refuerzo se prolonguen indefinidamente como respuesta a la acumulación de causas y la saturación de los juzgados.

En caso de que, una vez cumplido el año, el tribunal continúe sobrecargado de trabajo, el Superior Tribunal de Justicia estará obligado a presentar un proyecto para crear un nuevo juzgado definitivo.

De esta manera, la norma busca reemplazar las soluciones transitorias prolongadas por una respuesta institucional permanente cuando las necesidades del servicio judicial así lo requieran.

Con estas decisiones, la Legislatura de Chubut avanzó sobre dos cuestiones centrales de la estructura judicial provincial: el tratamiento formal de la solicitud de juicio político contra el presidente del STJ y la regulación de los jueces de refuerzo para atender la demanda de los tribunales.