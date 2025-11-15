Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Delegación Regional de Trabajo de Chubut decretó este sábado la conciliación obligatoria entre la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y el sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), luego de constatarse una paralización total de la actividad en el Puerto Rawson en el inicio de la temporada de pesca. El conflicto, señalado por la patronal como una acción directa sindical que afectó la operatividad de los barcos, motivó la intervención urgente del organismo laboral para evitar un impacto económico mayor en la región.

Según el acta de inspección N.º 12506, los inspectores verificaron la existencia de medidas de fuerza que impidieron la actividad normal de la flota amarilla en plena preparación para el comienzo de la temporada de aguas provinciales. La autoridad laboral destacó la necesidad de preservar la paz social, garantizar los puestos de trabajo y asegurar el normal funcionamiento del sector pesquero, uno de los más relevantes para la economía chubutense.

Qué ordena la conciliación obligatoria

La resolución, firmada por la directora regional de Trabajo en Trelew, establece un período de conciliación de 15 días hábiles a partir de las 00:00 del 15 de noviembre de 2025. Durante ese lapso, ambas partes deben retrotraer la situación al estado anterior al conflicto y abstenerse de adoptar cualquier medida que agrave la disputa.

En primer lugar, el organismo ordena el cese inmediato de toda acción directa realizada o intentada por el sindicato SICONARA, exigiendo que se garantice la plena operatividad de la flota amarilla. Esto implica el levantamiento de cualquier paralización, retención de tareas u otra modalidad de protesta que afecte el desenvolvimiento habitual de la actividad.

Asimismo, la resolución intima a SICONARA no impulsar nuevas medidas que alteren la prestación de servicios de forma normal y reglamentaria, bajo apercibimiento de aplicar sanciones previstas en la Ley X Nº 15.

Por su parte, la Cámara de la Flota Amarilla también fue intimada a cumplir todas sus obligaciones legales, debiendo abstenerse de tomar represalias, sanciones o medidas disciplinarias contra los trabajadores involucrados en el conflicto. La autoridad laboral subrayó que ambas partes deben facilitar la negociación y evitar acciones que dificulten el diálogo.

Convocatoria a audiencia y pasos a seguir

Como parte del procedimiento, la Secretaría de Trabajo convocó a CAFACH y SICONARA a una audiencia presencial el 18 de noviembre de 2025 a las 9:30 en la sede de la Delegación Regional ubicada en Sargento Cabral 1916, en Trelew. El objetivo será constatar el cumplimiento de la resolución y retomar las tratativas para encauzar el conflicto.

Desde la autoridad laboral se exhortó a las partes a avanzar en puntos de entendimiento que permitan alcanzar una solución de fondo. En la resolución se enfatiza la necesidad de evitar que la disputa vuelva a afectar la continuidad operativa de la actividad pesquera, clave para miles de familias y para el ciclo productivo de la provincia.

Un conflicto en plena temporada

El conflicto se desató en un momento crítico para la industria pesquera chubutense, en la antesala del inicio de la temporada de captura en aguas provinciales. La flota amarilla, uno de los sectores más importantes del Puerto Rawson, depende de la continuidad operativa para abastecer plantas de procesamiento y sostener el empleo directo e indirecto que genera.

Con la conciliación obligatoria vigente, se espera que tanto CAFACH como SICONARA concurran a la audiencia y mantengan la actividad sin nuevas interrupciones, mientras se desarrollan las negociaciones que establezcan un acuerdo que ponga fin al conflicto.