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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó este miércoles la Diplomatura en Gestión Deportiva, una propuesta académica destinada a fortalecer la formación de dirigentes, referentes e integrantes de instituciones deportivas de Comodoro Rivadavia.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Deportivo y contó con la participación del intendente Othar Macharashvili; el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; además de dirigentes de clubes, representantes de entidades deportivas y referentes vinculados a la actividad.

La diplomatura surge como una herramienta de formación orientada a profesionalizar la gestión deportiva, brindando conocimientos en planificación, administración, liderazgo, comunicación, marketing, organización de eventos, turismo deportivo, aspectos legales y formulación de proyectos, entre otros ejes vinculados al fortalecimiento de las organizaciones deportivas.

Durante la presentación, el intendente Macharashvili destacó el valor de la capacitación para quienes tienen la responsabilidad de conducir instituciones deportivas y sostuvo que la formación constituye una política estratégica para el desarrollo de la comunidad.

“La formación de los chicos es uno de los deberes que tenemos quienes somos servidores públicos”, expresó, al tiempo que señaló que la iniciativa responde a una necesidad planteada por la propia dirigencia deportiva local y es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, Comodoro Deportes y la Universidad.

Durante el lanzamiento, destacaron el trabajo conjunto entre el Municipio, Comodoro Deportes y la Universidad para impulsar la formación de la dirigencia deportiva local.

En ese sentido, remarcó que la nueva propuesta permitirá fortalecer el rol de quienes sostienen diariamente la actividad deportiva en la ciudad. “Esta diplomatura seguramente va a ir creciendo y es para fortalecer el desarrollo de la dirigencia, que no son otros que los actores que sostienen a una sociedad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, valoró la incorporación de una herramienta académica destinada a mejorar la gestión de los clubes y organizaciones barriales. Además, destacó que la iniciativa se suma a las políticas que vienen impulsándose para fortalecer el deporte local.

“Es necesario tener estas herramientas porque nos van a permitir dar un salto de calidad”, sostuvo, al remarcar que muchos dirigentes desarrollan una importante tarea social y comunitaria de manera desinteresada.

A su turno, el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, señaló que la diplomatura apunta a formar dirigentes con capacidades para asumir nuevos desafíos dentro del ámbito deportivo y representar a la ciudad en espacios provinciales y nacionales.

“Necesitamos dirigentes formados para proyectarnos a conducir otros espacios”, indicó, al tiempo que destacó la importancia de generar instancias de capacitación permanente para acompañar el crecimiento del deporte.

En tanto, el secretario de Bienestar Universitario de la casa de estudios, Gastón Morales, explicó que la propuesta académica es fruto de un trabajo articulado entre la Universidad, Comodoro Deportes y el Municipio, y remarcó que busca brindar herramientas concretas para hacer más eficiente la gestión deportiva.

Asimismo, señaló que la formación permitirá profesionalizar una actividad que actualmente requiere conocimientos específicos y una preparación cada vez más amplia para afrontar los desafíos de la conducción institucional.

Desde la organización destacaron que la diplomatura constituye un nuevo paso en el fortalecimiento de las instituciones deportivas y adelantaron que la propuesta tendrá continuidad con futuras instancias de capacitación y actualización destinadas a la dirigencia deportiva de la región.