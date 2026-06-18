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Un inusual caso de abigeato sacudió la tranquilidad de Corcovado, Chubut, luego de que un vecino denunciara la desaparición y posterior faena de una potranca de apenas ocho meses. La investigación derivó en un allanamiento donde la Policía secuestró carne y ahora espera los resultados de pericias genéticas para determinar si corresponden al animal denunciado.

El hecho fue confirmado a La Opinión Austral por el jefe de la Comisaría de Corcovado, comisario Pedro Muñoz, quien detalló que la denuncia fue radicada por el propietario del animal tras advertir su desaparición en un sector rural de la localidad.

Según relató el funcionario policial, el damnificado siguió rastros que aparentemente correspondían a un vehículo y, durante la búsqueda, encontró en un basural cercano una bolsa que contenía restos del equino: el cuero y las patas de la potranca.

A partir de allí comenzaron las sospechas. El hombre comentó que una persona le había mencionado que en un domicilio cercano se había realizado un asado con motivo de una celebración. Ante esa información, decidió acercarse hasta las inmediaciones de la vivienda y desde el exterior observó un animal faenado que estaba colgado.

“Esta persona no posee animales. Ni equinos, ni ovinos, ni otro tipo de ganado que justificara tener carneada una res en el lugar”, explicó Muñoz.

Frente a esa situación, el propietario se presentó en la dependencia policial y aportó los datos que permitieron avanzar con la investigación.

Con los elementos reunidos, la Policía solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia y ejecutada al día siguiente.

Durante el procedimiento se logró secuestrar carne de potrillo que ahora será sometida a peritajes para establecer si pertenece a la potranca denunciada.

“Se tomaron muestras del cuero hallado en el basural y también de la carne secuestrada. Todo será enviado para los análisis correspondientes que permitan determinar si se trata del mismo animal”, indicó el jefe policial.

La causa ya fue remitida a la Fiscalía para continuar con la investigación. Por el momento no hay personas detenidas, aunque existe una imputación informal sobre el principal sospechoso.

Muñoz confirmó que se trata de una persona conocida en la zona y que reside en un sector cercano al lugar donde se encontraba el animal.

El caso ocurrió en la zona de chacras de Corcovado. Si bien el domicilio allanado se encuentra en el ingreso a la localidad, el animal permanecía en un predio ubicado hacia el sector de la Ruta Provincial 44, ambos terrenos relativamente próximos entre sí.

El jefe policial destacó además que se trata de una situación poco habitual para la localidad.

“Desde que estoy a cargo de esta dependencia, hace aproximadamente un año, es la primera vez que tomamos intervención en un hecho de estas características”, señaló.

Consultado sobre la calificación legal, explicó que el episodio encuadra dentro del delito de abigeato, es decir, el robo o sustracción de ganado.

Más allá de éste caso, Muñoz aseguró que Corcovado continúa siendo una localidad tranquila y que la mayoría de las intervenciones policiales están relacionadas con conflictos interpersonales.

“Lo más frecuente son hechos vinculados a amenazas, lesiones o situaciones de violencia de género. Son cuestiones que generalmente se resuelven mediante medidas de protección y actuaciones judiciales”, explicó.

Mientras tanto, la investigación por la faena de la potranca continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los resultados periciales que serán determinantes para confirmar el origen de la carne secuestrada y avanzar con eventuales imputaciones formales.