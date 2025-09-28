Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunirán este martes 30 de septiembre en Puerto Madryn, provincia de Chubut, con el objetivo de fortalecer su presencia política y mostrar unidad frente al kirchnerismo y al mileísmo.

El encuentro estará encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, quien recibirá al resto de los mandatarios que conforman el espacio Provincia Unidas: Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy).

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de la presencia del gobernador santacruceño.

Reunión suspendida en Buenos Aires

Estaba prevista una reunión previa para este lunes 29 de septiembre a las 8:30 en la Casa de Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, este domingo se confirmó su suspensión.

Desde el entorno de los mandatarios no descartan que Torres grabe directamente un video.

Agenda en Puerto Madryn: visita a Aluar y conferencia de prensa

La agenda oficial comenzará este martes con una recorrida por la empresa Aluar, ícono industrial de Chubut y una de las principales productoras de aluminio del país. Los gobernadores estarán acompañados por Javier Madanes, titular de la firma, afectada por la reciente suba de aranceles de importación impuesta por Estados Unidos.

Desde Provincias Unidas destacan que Aluar simboliza los reclamos de las provincias por una política nacional que proteja la industria y fomente el desarrollo federal.

Tras la visita, los mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en el Hotel Rayentray, donde también estarán presentes la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, referentes del espacio Despierta Chubut, con el que Torres competirá en las elecciones de octubre.

Uno de los principales propósitos de la cumbre será mostrar gestión provincial exitosa y avanzar en una reforma fiscal federal que otorgue mayor autonomía a las provincias. Además, se buscará reivindicar la protección de la industria nacional y reforzar la imagen de Provincias Unidas como una alternativa política sólida frente a los principales espacios nacionales.

Con esta reunión, Provincias Unidas busca proyectarse como un bloque federal con peso propio, capaz de incidir en el debate político nacional y representar los intereses productivos del interior.