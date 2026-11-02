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Una extraña luz en el cielo llamó la atención de vecinos de El Calafate, Pico Truncado, Fitz Roy y Las Heras durante la noche de este lunes. Los registros fotográficos y videos compartidos en ambas localidades muestran un objeto luminoso que atravesó el firmamento y dejó a su paso una estela, en una escena que despertó interrogantes sobre su origen.

En Pico Truncado, los primeros reportes se registraron alrededor de las 22 horas. Según relataron vecinos, el fenómeno pudo observarse en dirección suroeste y, en un primer momento, se presentó como un punto de luz de color naranja.

Posteriormente, el objeto comenzó a descender lentamente hacia el noroeste, mientras dejaba una estela de “humo blanco”. Aunque la oscuridad dificultó su visualización, en los videos registrados por los habitantes de la localidad se alcanza a distinguir parcialmente ese rastro luminoso.

Registro de la luz en el cielo de Pico Truncado. Foto: Cristian Araneda

Las imágenes también comenzaron a circular desde El Calafate y Fotz Roy, donde vecinos observaron un fenómeno de características similares.

Pero el fenómeno no se limitó a Santa Cruz. Vecinos de Chubut también reportaron haber observado la extraña luz en el cielo, con registros en las localidades de Río Mayo y Esquel, lo que amplió el alcance geográfico de este llamativo suceso.

Registro compartido por una vecina de Río Mayo, Chubut. FOTO: Luzmila Cornejo,

¿Qué eran las extrañas luces que aparecieron en el cielo de Santa Cruz?

Una posible explicación fue difundida por RS Astroturismo, un proyecto de turismo astronómico de Río Gallegos, liderado por Ricardo Soulez, guía de Turismo Astronómico Profesional (Matrícula N.º 0115).

Desde la página señalaron que recibieron registros fotográficos de lo que sería el reingreso a la atmósfera de restos del cohete chino CZ-2C (CZ-2C debris).

Imagen compartidfa por la página RS Astroturismo

Según la información compartida, el reingreso de estos fragmentos estaba previsto para el 2 de noviembre, fecha que coincide con los reportes del fenómeno observado en Santa Cruz.

De esta manera, las llamativas luces que sorprendieron a los habitantes de El Calafate y Pico Truncado podrían corresponder a restos del vehículo espacial que ingresaron nuevamente a la atmósfera terrestre, generando el intenso resplandor y la estela visible desde distintos puntos de la provincia.