Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un buque pesquero extranjero fue sancionado con una multa inédita de más de $1.262 millones tras ser detectado realizando presuntas tareas de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), frente a la costa de Chubut. El hecho ocurrió el pasado 10 de enero, en inmediaciones de Bahía Camarones, y fue identificado mediante sistemas de control de la Prefectura Naval Argentina.

La embarcación involucrada, el Bao Feng —de bandera de la República de Vanuatu—, navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutaba maniobras compatibles con pesca de arrastre dentro de aguas bajo jurisdicción nacional. A partir de esta evidencia, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia que permitió avanzar en la aplicación de una sanción económica récord, a la que se sumaron costos operativos superiores a los $799 mil.

El caso no fue aislado. En los últimos días, el mismo buque volvió a ser detectado en situación irregular, lo que refuerza las sospechas de reincidencia y la presión constante de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur.

Un buque extranjero realizaba maniobras vinculadas a la pesca de arrastre.

En paralelo, otras embarcaciones también quedaron bajo la lupa: el HAI XING 2 fue localizado con velocidades promedio cercanas a los 4,3 nudos y permanencia sostenida en la zona, mientras que el BAO WIN presentó desplazamientos reducidos y maniobras reiteradas, indicadores típicos de actividad pesquera.

Estas actuaciones se enmarcan en la Disposición SSRAyP N° 20/2026, que establece criterios objetivos para determinar infracciones. Según esta normativa, todo buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y realice maniobras de pesca dentro de la ZEE incurre en falta.

La articulación entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca permitió aplicar sanciones sin necesidad de interceptar físicamente a las embarcaciones, gracias al uso de tecnología de monitoreo electrónico de alta precisión. Este enfoque fortalece la capacidad del Estado para detectar, documentar y penalizar actividades ilegales en el mar.

Qué es la Zona Económica Exclusiva Argentina

La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base definidas por la Ley 23.968, abarcando un área de más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. En este espacio, el país ejerce derechos soberanos sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.

Además de la actividad pesquera, la legislación regula otras prácticas como la producción de energía a partir del mar y establece medidas de conservación que también alcanzan a especies migratorias más allá de ese límite.

En el marco de una política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Estado nacional continúa reforzando la vigilancia en el Atlántico Sur. La frecuencia de estos episodios evidencia la presión constante de flotas internacionales sobre los recursos marítimos y subraya la necesidad de sostener controles permanentes.

De esta manera, Argentina reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, garantizando que toda actividad ilegal dentro de sus aguas sea detectada, sancionada y penalizada.