Nacho Torres puso en funciones a Juan Manuel Pavón y Jennifer Contardi en el Gabinete del Chubut El gobernador Nacho Torres fortaleció el Gabinete del Chubut al sumar a Juan Manuel Pavón como ministro de Producción y a Jennifer Contardi como secretaria de Coordinación de Gabinete. Los funcionarios confirmaron que trabajarán para impulsar inversiones, cerrar los proyectos pendientes y planificar acciones para 2025.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes el acto oficial en el que puso en funciones a Juan Manuel Pavón como nuevo titular del Ministerio de Producción y a Jennifer Contardi como secretaria de Coordinación de Gabinete, cargos que quedaron formalmente establecidos mediante los decretos provinciales N.º 1445 y N.º 1442, respectivamente.

La ceremonia se realizó al mediodía en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno y contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, diputados provinciales, ministros, secretarios y el intendente de Trelew, Gerardo Merino. El acto se desarrolló en el marco del proceso de ordenamiento interno que el mandatario impulsa desde su llegada a la gestión.

Estas designaciones se sumaron a los movimientos recientes dentro del Ejecutivo, que incluyeron reestructuraciones en diversas áreas y reuniones ampliadas de gabinete, como la que Torres encabezó esta días atrás para delinear las prioridades de cierre de año y las primeras metas de 2025.

Contardi asumió con el objetivo de coordinar, dinamizar y cerrar proyectos pendientes

Luego de prestar juramento, Jennifer Contardi agradeció al gobernador por la confianza y afirmó que el trabajo inmediato se enfocará en “dinamizar, coordinar y planificar” las tareas del gabinete, especialmente durante las últimas semanas del año.

Jennifer Contardi se desempeñaba como Subsecretaria de Autotransporte Terrestre.

Contardi señaló que la prioridad consiste en cerrar los proyectos vigentes y preparar el escenario administrativo y operativo para 2025, período en el que el Gobierno aspira a avanzar con nuevas inversiones que el mandatario presentará formalmente. Desde su designación previa —anunciada hace días por Torres—, la funcionaria ya participó de reuniones estratégicas en las que se analizaron la marcha de obras, programas sociales y acuerdos con municipios.

Pavón asumió Producción y destacó el vínculo con municipios y el sector privado

Por su parte, Juan Manuel Pavón aseguró que asumir el Ministerio de Producción “implica un gran desafío” y agradeció tanto a Torres como al intendente Merino por respaldar su llegada a la cartera. Pavón remarcó que su experiencia profesional sostiene una articulación activa con municipios, entidades intermedias y representantes del sector privado, a quienes convocó para avanzar en un trabajo conjunto.

El ministro afirmó que la prioridad del área será impulsar el desarrollo económico de la provincia mediante proyectos inmediatos y futuros, en línea con la agenda de inversiones que el Ejecutivo prevé anunciar en las próximas semanas. Además, destacó la transición ordenada que realizó con la exministra Laura Mirantes y aseguró que continuará el recorrido territorial para escuchar demandas productivas.

Las nuevas incorporaciones se dieron mientras el gobernador Torres encabezó su primera reunión de gabinete con los funcionarios recientemente nombrados. Durante ese encuentro, el mandatario delineó los ejes que pretende profundizar: eficiencia administrativa, control de la ejecución presupuestaria, seguimiento de programas estratégicos y fortalecimiento de la coordinación entre ministerios.

En esa reunión, Torres pidió a cada área que presente informes de avance antes de fin de mes y anticipó que el Ejecutivo prepara una agenda productiva que incluirá anuncios sobre inversión privada, incentivos para pymes y acciones de desarrollo regional.

Con estas designaciones, el Gobierno del Chubut busca consolidar una estructura ejecutiva enfocada en planificación, orden administrativa y crecimiento económico, mientras define las prioridades que marcarán el inicio del próximo año.