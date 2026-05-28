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La investigación por el crimen de Mariana Soledad Calfuquir sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión y conmoción en Comodoro Rivadavia. Durante la audiencia de control de detención, Mayco Emiliano David Serrano reconoció haber efectuado los disparos durante el ataque ocurrido el pasado 19 de mayo, aunque aseguró que nunca tuvo intención de asesinar a la mujer de 33 años.

Ante la jueza, el acusado brindó una extensa declaración en la que intentó explicar lo sucedido frente a la vivienda familiar ubicada sobre calle 12 de Octubre, en la zona sur de la ciudad petrolera. Con momentos de visible emoción, sostuvo que actuó por miedo y con el objetivo de proteger a su familia.

“Temí por mi familia”

Según relató Serrano, aquella noche Luis Damián Uribe llegó hasta el domicilio familiar preguntando por su hermano Juan Julio Serrano. El acusado afirmó que no mantenía una relación cercana con Uribe y negó haber tenido conflictos previos con él.

“Él llega y yo salgo y lo saludo. No tenía trato con ellos”, declaró ante el tribunal.

En medio de la situación, aseguró haber escuchado disparos dirigidos hacia su hermano. “Yo escucho a Uribe que le dispara a mi hermano y trato de contener a mis padres”, expresó.

Los investigadores consideran que los hermanos Serrano tuvieron participación directa. FOTO: POLICÍA DEL CHUBUT.

Luego reconoció haber utilizado un arma de fuego. “No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia”, sostuvo.

Sin embargo, negó haber querido matar a Mariana Calfuquir. “No quise terminar con la vida de Mariana”, afirmó durante su exposición.

“No vi que había otra persona”

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo vinculado a la presencia de Mariana Calfuquir dentro del Volkswagen Gol donde se encontraba Luis Damián Uribe.

Según manifestó Mayco Serrano, el vehículo tenía los vidrios polarizados y eso le impidió advertir que había otra persona en el interior al momento de disparar.

Mayco Serrano sostuvo que “No existe conflicto con Uribe”. FOTO: POLICIA DEL CHUBUT.

“El auto era polarizado y no vi que había otra persona”, indicó.

Mariana Calfuquir recibió impactos de bala y falleció como consecuencia de las heridas. El caso generó un fuerte impacto social en Comodoro Rivadavia, especialmente porque la mujer era madre de dos hijas y estaba embarazada.

“No es mi mundo”

Durante buena parte de la audiencia, el acusado intentó diferenciarse del ambiente delictivo mencionado en la investigación. Aseguró que nunca había atravesado una situación judicial y remarcó que siempre trabajó en distintos oficios.

“Esta es la primera vez que me toca hablar frente a una jueza. Toda mi vida tuve un oficio. Nunca pensé terminar en este lugar”, expresó.

En otro tramo de su declaración, lanzó una frase que resonó con fuerza dentro de la sala judicial: “Me siento mal porque no es mi mundo. No es mi mundo como el de Uribe”.

Además, negó que existiera un conflicto personal con Luis Damián Uribe, pese a las versiones que hablan de problemas económicos y deudas entre las partes.

“No existe conflicto con Uribe. Dicen que mi hermano le debía plata, pero no teníamos problemas”, sostuvo.

Finalmente, explicó que decidió contar su versión sin ocultar detalles debido a los valores inculcados por su familia. “Yo no voy a mentir porque lo que mi papá me enseñó fue trabajar desde chico”, concluyó.

La hipótesis que sostiene la Fiscalía

Mientras la defensa busca desligar a Mayco Serrano de una intención homicida directa contra Mariana Calfuquir, la Fiscalía mantiene firme la hipótesis de un ataque armado “sorpresivo” y “alevoso”.

Los investigadores consideran que tanto Mayco Serrano como su hermano Juan Julio Serrano tuvieron participación directa en el hecho ocurrido el 19 de mayo.

Entre las pruebas reunidas por la causa figuran vainas servidas calibre 9 milímetros halladas en el lugar, rastros compatibles con el arrastre de un vehículo y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en Comodoro Rivadavia.

La investigación continúa avanzando mientras la Justicia intenta reconstruir con precisión cómo ocurrió el ataque que terminó con la muerte de Mariana Soledad Calfuquir y conmocionó a toda la región.