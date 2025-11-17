Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia atravesó este lunes una de las jornadas más severas del año debido a un violento temporal de viento que dejó daños materiales, interrupciones en servicios esenciales y una demanda extraordinaria sobre los equipos municipales. En diálogo con el portal comodorense ADNSUR, el intendente Othar Macharashvili confirmó la declaración de emergencia climática y describió un escenario “de alerta roja” en toda la ciudad.

“Estamos en alerta roja y con más de 100 intervenciones por voladuras de techos”, señaló el jefe comunal, al detallar el nivel de saturación que alcanzaron las áreas de Defensa Civil, Obras Públicas y Servicios Públicos.

Una vivienda de material ligero quedó destrozada por la fuerza del viento.

Ráfagas extremas y daños en toda la ciudad

Macharashvili explicó que el pico de intensidad se registró entre las 9:30 y las 10:15, cuando se midieron ráfagas de hasta 147 km/h en el casco urbano. En las zonas altas —como Pampa Salamanca, el sector sur y las áreas petroleras— los registros fueron aún más severos, con picos “entre 187 y 215 km/h, y en algunos puntos hasta 240 km/h”.

El viento extremo provocó:

Voladuras de techos en más de cien viviendas.

Caída de árboles y postes en distintos barrios.

Daños estructurales en instituciones públicas y comercios.

Cortes de energía en yacimientos y en la línea que alimenta el sistema de bombeo del acueducto .

Paralización de hasta el 90% de la actividad petrolera en zonas operativas.

Entre los casos más graves, el intendente mencionó la voladura parcial de un depósito de una cadena comercial y viviendas del barrio 30 de Octubre donde “un techo completo fue levantado por el viento”.

En algunos barrios de Comodoro, las ráfagas llegaron a medir 240 km por hora.

Emergencia climática para acelerar la asistencia

La magnitud del temporal obligó al Ejecutivo municipal a formalizar la emergencia climática, decisión que fue acompañada por el viceintendente y los bloques del Concejo Deliberante. El objetivo, dijo Macharashvili, es “dar respuestas más rápidas y evitar demoras administrativas” a la hora de asistir a las familias afectadas.

Reconoció que pese al despliegue, “en algunas situaciones vamos a poder estar y en otras no”, debido al volumen de intervenciones simultáneas.

La ciudad también debió cortar preventivamente la circulación en puntos críticos como el Infiernillo, frente al cerro Chenque, ante la peligrosidad extrema para la conducción.

Advertencia a la comunidad: evitar circular y no subir a los techos

Macharashvili insistió en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y advirtió sobre el riesgo de incendios derivados de brasas reavivadas por el viento. También pidió explícitamente no intentar reparar techos mientras persistan las ráfagas: “No es seguro, pueden lastimarse gravemente”.

Consultado por el nivel de respuesta del municipio, sostuvo que ante un temporal de estas características, “la asistencia que podés hacer es en la prevención y en la asistencia rápida”, sobre todo cuando hay familias que quedaron con viviendas sin condiciones de habitabilidad.

El personal de Defensa Civil y operarios municipales tuvieron más de 100 intervenciones por voladuras de techos y otros destrozos.

“Lo más importante es evitar daños humanos”

El intendente cerró su evaluación con un mensaje central: proteger la vida por encima de todo.

“Lo más importante ahora es prevenir que no haya daños humanos, que no haya accidentes y que podamos pasar esto lo más rápido posible y sostenido”, afirmó.

Mientras se mantiene la alerta por vientos intensos, los equipos municipales continúan desplegados en los barrios más afectados y la emergencia climática sigue vigente.