Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Othar Macharashvili participó este viernes por la mañana de la asunción de Jorge Ávila, reelecto por cuarta vez consecutiva como secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut. El acto tuvo lugar en el flamante salón ubicado en Km. 5.

En el mismo estuvieron presentes el gobernador de Chubut Ignacio Torres; el secretario general de la CGT nacional, Cristian Jerónimo; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el presidente de Petrominera Chubut, Héctor Millar; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones C.R., Javier Leal de Ibarra; el senador Carlos Linares; los diputados nacionales por Chubut, José Glinski y Juan Pablo Luque; por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Trotta; por Jujuy, María Moises; los intendentes de Camarones, Claudia Loyola, y de Sarmiento, Sebastián Balochi; funcionarios provinciales, municipales y público en general.

Cuenca productiva

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia puso en valor el trabajo articulado entre los distintos sectores políticos, sindicales y productivos para fortalecer la Cuenca del Golfo San Jorge y garantizar mejores condiciones de vida para la comunidad. “Venimos trabajando desde hace muchísimos años en sostener la cuenca del Golfo San Jorge y a esta ciudad. Le damos respaldo para seguir trabajando juntos en pos de la mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos”, destacó.

“En estos momentos que estamos pasando tiempos difíciles, hay que seguir trabajando juntos para tener una política de acción en forma conjunta, que se demuestra también en lo que es la organización sindical, que democráticamente se elige, se conduce y van en busca de mejorar la industria“, indicó el intendente. “No duden de que este Municipio, que hoy los alberga, va a trabajar en todos los frentes y todos los sectores políticos partidarios para lograrlo, porque ese es nuestro deber”, sentenció Macharashvili.

El secretario general Jorge Ávila acentuó el acompañamiento de la comisión directiva y de los trabajadores “durante los años más complejos que atravesó la Cuenca del Golfo San Jorge, en un contexto marcado por la salida de YPF y la caída de la actividad petrolera“.

El gremio logró sostener la defensa de los puestos laborales y avanzar en acuerdos con empresas como Pan American Energy, CAPSA, PECOM y otras operadoras que permitirán reactivar equipos y generar nuevas oportunidades de empleo.

Ávila aseguró que “el objetivo es volver a encontrar el rumbo y garantizar estabilidad a los trabajadores, especialmente a quienes se encuentran próximos a jubilarse”, al tiempo que valoró el rol social del sindicato y la cobertura integral de medicamentos para jubilados. También resaltó la importancia de cuidar la actividad petrolera, mejorar la competitividad y sostener las paritarias del sector, al considerar que los trabajadores petroleros “son quienes sostienen el crecimiento de la ciudad y la provincia“.

Defensa de los recursos y la soberanía

A su turno, Ignacio Torres resaltó “la importancia de defender la soberanía y los recursos de la provincia”, a la vez que puso en valor el rol del gremio petrolero en distintas gestiones que permitieron sostener la actividad en la cuenca. En ese sentido, remarcó que “no se trata de un gremio más, sino de una organización que representa y defiende a los trabajadores de una industria que le dio tanto a la Nación y le sigue dando tanto a la Nación”.

Durante su discurso, el gobernador señaló que, pese a las dificultades del contexto económico, durante 2025 se alcanzó un récord de exportaciones vinculadas al petróleo. Sin embargo, advirtió que toda esa riqueza no tiene sentido si no se traduce en una mejor calidad de vida para los vecinos. Por otra parte, valoró la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno Provincial, el Municipio, las operadoras, el Gobierno Nacional y los trabajadores petroleros.

Desarrollo, producción y trabajo

Por su parte, Cristian Jerónimo manifestó que “los sindicatos no somos enemigos de la producción, sino parte del desarrollo de la Argentina y de la dignidad del pueblo trabajador“. En ese marco, valoró la inversión realizada por el gremio petrolero en beneficio de sus afiliados y remarcó “la importancia de continuar fortaleciendo las instituciones sindicales en un contexto nacional complejo, marcado por la pérdida de puestos laborales y el cierre de empresas“.

Asimismo, subrayó la necesidad de recuperar el federalismo y generar espacios de encuentro y debate para construir “una Argentina más justa, con desarrollo, producción y trabajo como ordenador social“. “Tenemos todo para construir un pueblo feliz y con igualdad, pero debemos defender los derechos adquiridos y devolverles la esperanza a los argentinos”, expresó Jerónimo.