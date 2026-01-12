Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una campaña solidaria se puso en marcha en las últimas horas para ayudar a un vecino de la comarca andina que lo perdió todo en el incendio forestal en la zona de La Angostura, Epuyén, a la altura del kilómetro 1883 de la Ruta Nacional 40.

Jesús, un hombre de 63 años, vio cómo el fuego avanzó rápidamente y arrasó por completo su vivienda. Además de su casa, también perdió sus pertenencias y a sus animales. Hoy se encuentra sin recursos, con lo puesto y en una situación crítica.

“Se me quemó toda la casa, la ropa y todas las cosas que estaban adentro. No tengo agua porque se quemaron las mangueras, luz menos”, relató el vecino, aún conmocionado por lo ocurrido.

Además, contó que tiene dificultades para comunicarse: “Es terrible. Yo tenía contactos afuera del país y deben estar preocupados, pero no me pude comunicar más porque no me anda el teléfono. Tengo solo un celular chiquito que sirve para llamadas, pero tampoco hay señal acá”.

Con tristeza, agregó: “Pensé que por ahí se había salvado algo, pero no, ni cama, ni ropa, ni nada”.

Además contó que en el incendio murió su perro, un Border Collie, y una perrita que había tenido cachorritos recientemente y se quedaban con él.

¿Cómo ayudar?

En este momento, Jesús necesita ayuda urgente. Todo tipo de colaboración es bienvenida:

Ropa

Colchones

Frazadas

Alimentos

Cualquier aporte que sirva para volver a empezar

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de:

💰 Alias: el.capricho.nx

👉 Titular: Juan Carlos Franco

También se pueden acercar donaciones o comunicarse por los siguientes contactos:

📞 2944 217128

📞 2945 580027

Una iniciativa solidaria

La campaña fue iniciada por @annaa.perezz_, una joven comodorense que se encuentra en la Cordillera junto a su familia colaborando con los vecinos afectados por los incendios.

En menos de 24 horas lograron recaudar $750.000. “Sigamos ayudándolo”, expresó la joven, invitando a la comunidad a sumarse a esta acción solidaria.