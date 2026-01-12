Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fiscal jefe Carlos Díaz Mayer y el jefe de la Policía del Chubut, comisario Andrés García, brindaron una conferencia de prensa este lunes, donde detallaron avances en la investigación del incendio en Puerto Patriada.

“Llamó poderosamente la atención que, en un corto lapso de tiempo, se observaran dos camionetas cargadas de productos personales, como en una mudanza. Esto resultó sospechoso porque, debido a la violencia del incendio, la mayoría de los vecinos no alcanzó a sacar siquiera sus documentos”, señaló el comisario García.

García precisó que el personal policial revisó cámaras de seguridad en el puente Salamín y el acceso al Camping Municipal de El Hoyo -única vía de entrada y salida- y que las imágenes muestran que, minutos después de iniciado el fuego, las camionetas descendían cargadas con muebles, elementos personales y cajas ya preparadas. “Lograron una mudanza completa y planificada, lo que contrasta con sus declaraciones de haber perdido todo”, marcó.

La línea de investigación más sólida surge de testigos anónimos que indican que el fuego radicaría en un litigio de tierras de dos años, tras la llegada de una mujer de Buenos Aires que reclamó pertenencia a la comunidad, fue rechazada lo cual escaló a medidas judiciales y prohibiciones de acercamiento.

Eso se vio reforzado con la presencia espontánea de dos testigos que confirmaron que los vehículos pertenecían a una familia de una comunidad mapuche que residía a pocos metros del sitio donde un perito determinó que se dio inicio al incendio.

Por último, señalaron que no hay imputaciones ni detenidos al momento, ya que sólo se buscaron los celulares, con el fin de resguardar las eventuales evidencias digitales que pudieran haber en los aparatos.

Horas más tarde, Rocío Brizuela, propietaria de la vivienda allanada, manifestó a A24: “Hoy a las 10:00, me despierto con la policía en mi domicilio, ni siquiera en mi casa porque lo que quedó es un galpón, lo limpiamos y es donde estamos con mi mamá y mi pareja”.

“Creo que todas las familias tenemos conflictos internos, ninguna familia es paz y amor entre todos, y no por eso, vamos a incendiar ni nada por el estilo“, mencionó en referencia a la conferencia de prensa y agregó que “Ministerio, Policía o quien esté detrás de toda está investigación está totalmente errado”.

“Hablan de dos camionetas, tengo dos camionetas. Cuando vimos el incendio, pudimos cargar lo que cargamos en las camionetas y salimos”, mencionó y recordó que “a las 13:00, estaba trabajando en el lago y mi pareja también trabaja ahí, salía a las 14:00. Cuando salimos, empezamos a ver una columna de humo que ya era bastante grande. La gente del lago no te permitía salir y cuando explique que necesitaba salir porque tenía a mi mamá sola en el campo, me fui y ya estaba Brigada y Bomberos”.

Brizuela insistió en que se encontraba trabajando en el balneario Puerto Quintín cuando se originó el fuego: “Llegué alrededor de las 15:00, el fuego ya estaba, los bomberos ya estaban, ya había gente ahí”.

En cuanto a su residencia en la zona, explicó: “Nací en Pergamino, mi mamá es oriunda de acá. Estoy acá hace tres años, pero no necesito que nadie me de ningún papel porque la comunidad es quienes somos, de dónde venimos, no tiene nada que ver con dónde hayamos nacido”.

“Dentro de la comunidad hay un montón de problemas, pero no por eso alguien va a ir a incendiar su lugar”, remarcó.

Consultada sobre el tipo de problemas, indicó que “son problemas interpersonales”.

Asimismo, acotó que los terrenos “están reconocidos, tienen sus planos y todo lo correspondiente. Está todo por Pueblos Originarios. Me sorprende que en esta investigación hayan salido a decir todas estas cosas, están todos errados”.

“Esto era todo de mi bisabuelo, ellos lo reconocieron en 2009”, dio a conocer sobre el terreno por INAI.

“Fuimos totalmente afectados por el incendio, lo perdimos todo. Tengo a mi mamá con cáncer de mama, tiene discapacidad visual, artrosis y puedo seguir nombrando muchas cosas más entonces no sé en qué se están basando”, manifestó.

En cuanto a la presencia de la policía en su vivienda, indicó: “Se llevaron mi celular. La orden (de allanamiento) no tiene nombre, ni domicilio, no dice adonde va ni a quien, pero llegaron acá y allanaron acá. Nosotros apoyamos desde donde pudimos y dejamos que ellos hagan lo que tenían que hacer, se llevaron los celulares y ahí van a ver. Gracias a Dios, tengo los mensajes de que estaba trabajando, a la hora que me voy, a la hora que ingreso, los videos están todos. Estoy tranquila“.

En cuanto a la información que tenían sobre el operativo, mencionó que “en la orden dice que es por investigación del incendio, no dice nada más. Pensamos que era un procedimiento que hacían con todos, pero hace un rato bajo al pueblo y me doy cuenta que allanaron mi casa y dos casas de dos amigos que frecuento, ahí me di cuenta que algo está pasando acá que nosotros todavía no estaban al tanto”.

Consultada sobre qué piensa sobre el origen del incendio, manifestó: “No tengo información de que pasó, quiero creer que fue algo de la naturaleza. Y si fue intencional no entiendo que pueda haber una persona con tanto daño para poder generar todo esto”.

Por último, Brizuela agregó: “Lo que quiero que sepan es que tengo los papeles de que estuve pidiendo el tanque australiano para que lo trajeran a mi domicilio, está a 300 metros, está vacío hace tres años, y nunca lo hicieron. Pedí a Bosques que me marquen los pinos para cortar porque hay que pedir permiso y tampoco me lo autorizaron entonces ¿a qué me iba a quedar en el incendio? si no tenemos agua, esa fue siempre mi pelea”.