El incendio forestal se desató en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, Chubut, preocupa a la región.

En este contexto, Cáritas Argentina junto a la Cáritas de Esquel iniciaron la organización de su respuesta a la situación de los afectados buscando movilizar la solidaridad local, los aportes económicos de los lejanos e invitando a la concientización y oración.

“Es importante estar atentos a las necesidades de las personas, familias y comunidades afectadas y también tomar conciencia del daño ambiental, ecológico, que sufre nuestra casa común”, destacaron. Al mismo tiempo, trabajan en apoyar a las fuerzas de brigadistas que enfrentan el fuego.

Para quienes quieran hacer aportes económicos el alias de la cuenta del Banco Nación es CaritasEsquel y el titular es Prelatura de Esquel. El comprobante debe enviarse por WhatsApp al 2945513772.

Desde Cáritas de la Prelatura de Esquel, emitieron un comunicado en el que expresaron: “Queridos hermanos y hermanas de la Región Patagonia, con profundo dolor en el corazón nos dirigimos a ustedes ante la grave situación que estamos viviendo en Chubut. Los incendios que afectan a Puerto Patriada, Epuyén y al Parque Nacional Los Alerces están arrasando bosques, poniendo en riesgo a comunidades enteras, dañando nuestra Casa Común y dejando una herida profunda en nuestra tierra patagónica”.

“Nos duele ver cómo el fuego avanza, cómo familias viven horas de angustia, cómo quienes combaten los incendios lo hacen con enorme entrega y cansancio, y cómo una naturaleza que es don de Dios sufre consecuencias que no pueden ni deben naturalizarse. Estas cosas no pueden seguir pasando. No podemos acostumbrarnos al dolor ni al silencio“. “Los invitamos a que nos unamos en la oración”. CÁRITAS PRELATURA DE ESQUEL En este sentido, el texto señala: “Les pedimos, con humildad y fraternidad, que nos ayuden a visibilizar esta situación, a amplificar la voz de quienes hoy sufren y de quienes están dando todo para cuidar la vida. Que la Patagonia se haga oír, que el clamor de la tierra y de los pueblos llegue más lejos”. “Y, sobre todo, los invitamos a que nos unamos en la oración, para que el Señor nos sostenga en medio de esta prueba, envíe la tan esperada lluvia, fortalezca a los brigadistas, consuele a las familias afectadas y nos despierte como sociedad a una conversión profunda en el cuidado de la creación”. “En comunión, con dolor, pero también con esperanza, seguimos creyendo que juntos, como comunidad, podemos acompañar, denunciar lo que duele y sembrar vida aun en medio de las cenizas. Unidos en la fe y la oración”, cierra el comunicado.