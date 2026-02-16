Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escándalo en Chubut por promover un intento de bloquear el inicio de clases en la provincia sigue en escalada.

Raúl “Tato” Cereseto apuntó directamente contra José Severiche (Secretario general de ATE Trelew) y lo trató de “mentiroso”. En esta misma línea, criticó duramente a los funcionarios del Gobierno de Chubut al indicar que buscan instalarlo en esta problemática sin pruebas.

“José Severiche dijo mentiras, expresó que cuando entraba a las oficinas (lugar donde se realizó la supuesta coima) se cruzó conmigo. Este pibe es tarado o se hace. La fiscal (Julieta Gamarra) dijo que yo no tenía nada que ver. La mentira se cae en dos minutos, basta con solo repasar las cámaras del lugar. Esto que está diciendo le va a traer problemas, es una mentira malintencionada“, disparó Cereseto en una reciente entrevista con LU20.

En esta misma línea, descartó cada uno de los rumores que lo relacionaron con ese escándalo. “Qué ganas de hincharme las bolas y subirme a un ring que no tengo nada que ver. Hay una gran animosidad de meterme en un lugar en el que no tengo nada que ver”, señaló.

Gabinete en contra

Tras agradecer las expresiones de la fiscal Gamarra que indicó públicamente que Cereseto no tiene nada que ver con la causa judicial que se lleva adelante, apuntó contra el gabinete provincial.

“Conozco a todos los funcionarios y están tratando de instalar que detrás de esto hay empresarios pesqueros. Esto es un búmeran, la fiscal está investigando y dijo que no tenemos nada que ver. ¿Qué van a hacer después?, ¿van a estar dispuestos los funcionarios a disculparse con el sector después que abran los teléfonos y vean que no hay empresarios pesqueros? El sector pesquero es productivo y hermoso y merece otra mirada de la sociedad“.

De la relación de CAFACh con el gobierno de Ignacio Torres, el empresario precisó: “Tenemos mucha afinidad con este Gobierno, lo hemos acompañado y las diferencias que tuvimos las expresamos públicamente y de forma institucional“.

Recordó que no estaba de acuerdo con otorgar nuevos permisos de pesca, además del incremento del canon pesquero. “De mi lado no hay más diferencias que estas”, repasó.

“¿Qué interés puede tener el sector pesquero para ir contra la educación? Soy egresado de la educación pública en la primaria, secundaria, universitaria y postgrados. Pero estoy muy tranquilo a pesar que algunos medios siguen insistiendo“, concluyó.