La desaparición de una joven de 23 años durante una práctica de buceo en Puerto Madryn mantiene en vilo a la ciudad y a su entorno. En las últimas horas, se confirmó que familiares de la joven viajaban hacia Chubut para acompañar el operativo que lleva adelante la Prefectura Naval Argentina en aguas del Golfo Nuevo.

El procedimiento había sido suspendido el lunes a las 20 horas por falta de luz natural y razones de seguridad, pero fue reiniciado este martes por la mañana con el despliegue de medios de superficie y personal especializado en tareas subacuáticas.

La búsqueda en el Golfo Nuevo

El operativo se concentra en la zona de Punta Cuevas y el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local de Prefectura. Desde el momento en que se activó la alerta, la fuerza desplegó un guardacostas, embarcaciones menores y buzos entrenados para emergencias de este tipo.

Según el parte oficial, la advertencia se produjo cuando, al finalizar la excursión náutica, no se logró localizar a una de las integrantes del grupo que participaba de la actividad. De inmediato se puso en marcha el protocolo de emergencia.

Las tareas incluyen recorridas en superficie y descensos estratégicos en sectores específicos del fondo marino, condicionadas por las condiciones meteorológicas y la visibilidad en el agua.

Cómo ocurrió la desaparición en Puerto Madryn

La joven, Sofía Devries, oriunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, realizaba una experiencia de buceo para obtener una certificación junto a su pareja y otras personas frente a Punta Cuevas.

Prefectura busca a Sofía en el mar argentino sobre las costas del Golfo Nuevo, en Chubut.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el grupo descendió a más de 20 metros de profundidad. Cuando regresaron a la embarcación, advirtieron que la joven no había vuelto a la superficie. El instructor descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicarla, lo que provocó que superara los tiempos de fondo recomendados y debiera recibir asistencia médica posteriormente.

El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagener, indicó que una de las hipótesis que se analiza es que la joven podría haber sufrido una situación de pánico bajo el agua o realizado una maniobra incorrecta durante la inmersión.

Tres acompañantes hospitalizados

Tras el episodio, los otros tres participantes de la actividad —de 26, 33 y 37 años— fueron trasladados al Hospital Andrés Isola.

Dos de ellos permanecieron en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que el tercero quedó internado en observación. El instructor también fue asistido por haberse excedido en los tiempos de permanencia bajo el agua al intentar rescatar a la joven.

En paralelo al operativo de búsqueda, interviene el Ministerio Público Fiscal de Chubut, que abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Sófía Devries, sube contenido sobre belleza y maquillajes en sus redes sociales.

Se analizan las condiciones en las que se desarrolló la excursión, la documentación correspondiente y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Durante la jornada se tomaron declaraciones a testigos y responsables de la actividad, y se inició el análisis de habilitaciones y registros.

Mientras tanto, la familia de la joven ya se dirige a Puerto Madryn para acompañar el procedimiento y seguir de cerca las novedades.

Desde la Prefectura Naval Argentina remarcaron que el procedimiento es considerado crítico y prioritario. Por ese motivo, se mantienen activos todos los recursos disponibles en la zona para intentar dar con la joven desaparecida.

