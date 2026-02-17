Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Sofía Devries, la joven de 23 años que no regresó a la superficie durante una práctica de buceo en Puerto Madryn, sumó en las últimas horas un fuerte componente emocional tras los mensajes publicados por su novio en redes sociales.

Mientras la Prefectura Naval Argentina continúa con el operativo de búsqueda en aguas del Golfo Nuevo, Leo —pareja de la joven— realizó dos publicaciones en las que relató lo ocurrido durante la inmersión y apuntó contra la actuación inicial de las autoridades.

“Tuvimos un accidente bajo el agua”

Según escribió en su cuenta personal, ambos habían viajado a Puerto Madryn para completar una certificación de buceo. Durante la práctica, explicó, se produjo un incidente que terminó con la desaparición de Sofía.

“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó el joven en uno de los posteos, donde detalló que buceaban juntos al momento del hecho.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, la joven oriunda de Villa Ballester descendió junto a su pareja y otras personas en la zona de Punta Cuevas. Cuando el grupo regresó a la embarcación, advirtieron que ella no había vuelto a la superficie, lo que activó el alerta y el despliegue de emergencia.

En el mismo descargo, Leo cuestionó el accionar de las autoridades tras la desaparición. “La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, sostuvo.

Además, aseguró que la fiscal interviniente les solicitó firmar una declaración comprometiéndose a no abandonar la ciudad. “La fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”, escribió.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Chubut inició una investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, mientras se analizan los protocolos aplicados durante la actividad.

“Todavía te espero”: el mensaje dedicado a Sofía

Horas después del descargo, el joven publicó un segundo mensaje, esta vez dirigido directamente a Sofía Devries. Desde su cuenta laboral, compartió una imagen de la joven sonriendo al aire libre y escribió: “Te amo para toda mi vida. Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”.

Cómo continúa la búsqueda en Puerto Madryn

El operativo se concentra en la zona del Golfo Nuevo, frente a Punta Cuevas y el Parque Submarino HU SHUN YU 809. Las tareas incluyen recorridas en superficie, descensos estratégicos y rastrillajes con personal especializado.

Las autoridades informaron que el procedimiento fue suspendido durante la noche por falta de visibilidad y retomado a primera hora del día siguiente, condicionado por las condiciones meteorológicas.

Tras el incidente, tres personas que participaron de la inmersión fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola para controles médicos. Dos de ellas permanecieron en cámara hiperbárica por síntomas compatibles con descompresión, mientras que la tercera quedó en observación. El instructor también debió recibir asistencia tras descender varias veces en busca de la joven.

Un caso que conmociona al país

La desaparición de Sofía Devries durante un bautismo de buceo en el mar argentino generó conmoción tanto en Puerto Madryn como en la provincia de Buenos Aires, de donde es oriunda.

Prefectura busca a Sofía en el mar argentino sobre las costas del Golfo Nuevo, en Chubut.

Mientras familiares viajan a Chubut para acompañar el operativo, la búsqueda continúa con carácter prioritario. En paralelo, la investigación judicial avanza para esclarecer qué ocurrió durante la inmersión y si se cumplieron todos los protocolos de seguridad.

En medio de la incertidumbre y la espera, el mensaje de su pareja resume el clima de angustia y esperanza que rodea el caso: “Todavía te espero”.