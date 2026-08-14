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Un operativo de emergencia se desplegó en alta mar, este jueves, luego de que un tripulante de 47 años del buque pesquero “Magdalena” presentara un cuadro de salud que requirió su rescate y traslado a tierra firme.

El hombre se encontraba a unos 194 kilómetros de la costa, equivalentes a 105 millas náuticas, cuando comenzó a sentir dolor en el pecho y en la zona baja del lado izquierdo, acompañado de hipertensión arterial.

La emergencia fue detectada a bordo del pesquero

Ante la situación, el capitán del “Magdalena” se comunicó con el Centro Gestión Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia para informar lo que estaba ocurriendo con el tripulante.

De inmediato, profesionales médicos de la Prefectura Naval Argentina realizaron una radioconsulta y recomendaron medicación y reposo. También indicaron que el hombre debía ser desembarcado para continuar con la atención médica en tierra.

Sin embargo, el cuadro no mejoró. Luego de una nueva evaluación a distancia, los médicos recomendaron realizar un rescate aéreo de emergencia.

Prefectura desplegó un avión y un helicóptero

Ante la urgencia, la Autoridad Marítima nacional puso en marcha un importante operativo. Para asistir al tripulante fueron desplegados el avión PA-25, que partió desde Viedma, y el helicóptero PA-41, que salió desde Comodoro Rivadavia.

Los medios aéreos realizaron las maniobras necesarias para aproximarse al buque pesquero, que se encontraba mar adentro.

Una vez concretado el procedimiento, el hombre fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado en helicóptero hasta tierra firme.

El hombre de 47 años, estaba a bordo del buque pesquero “Magdalena”, cuando comenzó a sentirse mal. FOTO: PNA.

Cómo sigue el tripulante

Al arribar a tierra, una ambulancia aguardaba al tripulante para realizar su traslado a un centro asistencial y garantizar la continuidad del tratamiento médico.

Según se informó, el hombre quedó internado en el área de terapia intensiva, donde se le realizan estudios médicos para determinar su estado de salud y evolución.

El operativo permitió concretar el rescate de manera rápida pese a la distancia de la costa y las condiciones propias de una emergencia médica en alta mar.