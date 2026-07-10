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Un operativo de alta complejidad se desplegó frente a las costas de Puerto Madryn luego de que un tripulante del buque pesquero Conara I debiera ser evacuado de urgencia tras sufrir una emergencia médica mientras navegaba en aguas del Mar Argentino.

La situación fue advertida por el capitán de la embarcación, quien dio aviso al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia al detectar que uno de los marineros presentaba un cuadro con fuertes dolores en la zona del pecho y dificultades respiratorias.

Prefectura Naval desplegó un operativo aéreo desde Comodoro Rivadavia para trasladarlo a tierra firme. FOTO: PNA.

El pesquero se encontraba a unas 187 millas náuticas de la costa chubutense, equivalente a unos 346 kilómetros en línea recta desde Puerto Madryn, por lo que fue necesario activar un operativo aéreo para concretar el rescate.

Despliegue

Tras recibir la alerta, profesionales médicos de la Prefectura Naval Argentina realizaron una comunicación con la tripulación del buque para brindar indicaciones iniciales y evaluar la evolución del paciente.

Ante el riesgo que presentaba su estado de salud, se autorizó una aeroevacuación y se puso en marcha un operativo con medios especializados.

El helicóptero PA-41 de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia despegó con médicos y nadadores de rescate a bordo, mientras que el avión PA-25 acompañó la misión con tareas de apoyo, patrullaje y enlace de comunicaciones.

Además, se solicitó al buque modificar su rumbo hacia el puerto de Rawson para reducir la distancia de intervención y facilitar el alcance de las aeronaves.

Maniobra de precisión

Una vez localizada la embarcación, el helicóptero se posicionó sobre la cubierta del pesquero y el equipo de rescate realizó la extracción del tripulante mediante una canasta sanitaria.

La maniobra requirió una gran precisión debido a las condiciones propias del trabajo en alta mar, con viento y movimiento constante de la embarcación.

El marinero fue estabilizado durante el vuelo y trasladado hasta el Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar de Trelew. FOTO: PNA.

El marinero fue estabilizado durante el vuelo y trasladado hasta el Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar de Trelew, donde una ambulancia esperaba para realizar el traslado a un centro asistencial.

Luego de recibir las primeras evaluaciones médicas en tierra, el tripulante fue derivado a un nosocomio de la zona para continuar con la atención especializada.