El 12 de noviembre comenzó formalmente la prospección de langostino para la zafra 2025/2026 en aguas de Chubut. Sin embargo, el primer tramo de esta campaña se vio golpeado por dos factores que obligaron a frenar la continuidad de forma anticipada: resultados muy dispares en los dos primeros días y un mal clima reinante que impidió, en forma reitarada, la partida de los buques desde puerto.

Prospección de sólo dos días y con resultados dispares

La prospección —el muestreo exploratorio para determinar si están dadas las condiciones para abrir la pesca comercial— comenzó en las fechas previstas, entre el 12 y 14 de noviembre, dentro de la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido (ZEPR).

Durante los dos primeros días, los informes arrojaron un panorama mixto:

En el sector norte (por encima de Puerto Rawson y hasta la boca del Golfo Nuevo) se registraron concentraciones de langostino de tallas comerciales buenas —tipos L1 y L2— sin apenas fauna acompañante, lo cual es un signo positivo. Un armador indicó: “Al norte hicimos 1.500 cajitas en seis lances, con langostino L1 y L2, limpio, con muy poco de L3” para ese primer muestreo.

En cambio, en el sector sur del área prospectada la situación fue mucho más irregular: el langostino apareció más disperso, con tallas menores, y los rendimientos entre barcos variaron bastante.

Por lo tanto, aunque hubo señales alentadoras en la parte norte, los resultados globales no permitieron confirmar con absoluta seguridad que el recurso esté distribuido de modo homogéneo, ni que los rendimientos sean constantes. Eso generó, ya en la primera fase, una razón para tomar la decisión de suspensión.

Suspensión y apertura: ¿por qué y con qué implicancias?

A la evidencia parcial, se le sumó el mal tiempo que complicó las operaciones de prospección, las autoridades decidieron suspender la prospección hasta tener mejor información. Lo que, incialmente, trajo incertidumbre sobre la temporada 2025/2026.

Las implicancias eran varias:

Retraso del inicio de la zafra comercial : Si la prospección no permite confirmar los índices de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), talla media, distribución del recurso y otros parámetros regulados, la autoridad (la Secretaría de Pesca de Chubut) podría decidir posponer la apertura total o parcial de la pesquería.

: Si la prospección no permite confirmar los índices de captura por unidad de esfuerzo (CPUE), talla media, distribución del recurso y otros parámetros regulados, la autoridad (la Secretaría de Pesca de Chubut) podría decidir posponer la apertura total o parcial de la pesquería. Mayor incertidumbre para los actores del sector : Armadores, empresas de procesamiento, trabajadores y autoridades se encuentran ante un escenario que, en principio, generaba optimismo pero que ahora demanda mayor cautela.

: Armadores, empresas de procesamiento, trabajadores y autoridades se encuentran ante un escenario que, en principio, generaba optimismo pero que ahora demanda mayor cautela. Refuerzo de la demanda de reglas claras : La suspensión refuerza la exigencia de las cámaras empresarias y sindicatos para que se establezca un marco de manejo del langostino que sea previsible, basado en datos, sustentable y con participación de los distintos actores.

: La suspensión refuerza la exigencia de las cámaras empresarias y sindicatos para que se establezca un marco de manejo del langostino que sea previsible, basado en datos, sustentable y con participación de los distintos actores. Riesgo biológico-productivo: Si la prospección no arroja datos consistentes, la presión sobre el recurso podría aumentar un año más en forma apresurada, lo cual podría afectar la sustentabilidad de la especie y la continuidad de la industria.

Sin embargo, este viernes por la tarde, la Secretaría de Pesca de Chubut decidió habilitar la temporada comercial del langostino para la zona norte, haciendo pública una resolución al respecto.

Argumentos para habilitar la temporada

La Resolución N° 0687/2025, publicada este viernes, ordenó la apertura de la temporada de pesca de langostino (Pleoticus muellerien) en aguas provinciales, a partir de este sábado 15 de noviembre.

La norma, firmada por Andrés Arbeletche, establece que por el momento se habilitará la zona norte, donde se obtuvieron los mejores resultados durante la prospección realizada. Para las autoridades “los resultados observados determinaron el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 6/19SP para la Zona Norte”.

También establece la resolución que “La vigencia de la operatoria en el área de pesca, establecida en el Artículo 10 de la presente Resolución, estará sujeta al monitoreo de la misma. Por lo tanto, se determinará el embarque de observadores a bordo y/o la realización de muestreos de desembarcos, toda vez que la autoridad de aplicación lo requiera, a fin de elaborr los informes técnicos pertinentes”.

Parte resolutiva de la Resolución de Pesca habilitando la temporada del langostino 2025/26 en Chubut.

El conflicto que amenazó el comienzo de la campaña

Cabe recordar que antes de que se bajara la red de arranque, hubo nubarrones en torno a la política pesquera provincial. Las cámaras empresarias y sindicales del sector pesquero manifestaron un rechazo frontal al proyecto impulsado por el Gobierno provincial que proponía incrementar de 40 a 42 los permisos de pesca de langostino.

El conflicto escaló al punto de que la flota, agrupada en la llamada “flota amarilla” de Rawson y otras cámaras, amenazó con no iniciar la temporada si se avanzaba con los nuevos permisos sin un justificativo técnico-biológico serio.

Finalmente, el Ejecutivo provincial dio marcha atrás oficialmente con el proyecto de ampliación de permisos, abriendo nuevamente el camino para la prospección.

Hacia dónde va la temporada y los próximos pasos

Pese a la apertura comercial en el norte de Chubut, la dispersión y menor talla en el sur generan dudas respecto de la uniformidad del recurso. Por lo que hay tareas pendientes que deben atenderse para evitar riesgos futuros.

Establecer un mecanismo de evaluación técnica y científica que transparente los criterios de apertura, que muchas cámaras ven como deficitario hasta ahora.

Mantener el diálogo entre gobierno, cámaras empresarias, gremios y científicos para construir un plan que dé previsibilidad y reduzca el riesgo de nuevos conflictos antes del inicio oficial de la zafra.