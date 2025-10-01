Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mañana comienza en Comodoro Rivadavia la Expo Industria, Comercial y de Innovación Tecnológica 2025, un evento que promete ser el epicentro de debates y propuestas sobre el desarrollo productivo y energético de la región. La feria, que se extenderá durante tres días, reunirá a empresarios locales, referentes del sector petrolero, innovadores tecnológicos y autoridades provinciales para debatir sobre estrategias, recursos y oportunidades de la industria en Chubut.

En esta edición, el encuentro adquiere especial relevancia en un contexto de crisis: la reciente salida de YPF de campos convencionales de Chubut, como el emblemático yacimiento Manantiales Behr, ha generado preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajo y el impacto económico en la región, afectando directamente al empleo y al comercio local.

En ese marco, el diputado nacional José Glinski visitó los estudios de Radiovisión y fue entrevistado por Richy Astete, donde compartió su visión sobre la realidad económica y social de la provincia.

“De los 8 legisladores nacionales que tiene Chubut. 7 vamos a ser de Comodoro Rivadavia el 11 de diciembre”, destacó, marcando la importancia de la representación local en la gestión nacional. Además, enfatizó: “A mi lo que me llama poderosamente la atención es que el epicentro de la crisis económica y social de la provincia está en Comodoro y en la industria petrolera. No hay una sola mesa dirigencial y conciencia de qué vamos a hacer en este momento de crisis”.

Glinski también reflexionó sobre los efectos de políticas pasadas y la necesidad de un manejo responsable de los recursos: “Estamos todavía con los efectos de esas anestesia que se llaman indemnizaciones. Vos y yo sabemos perfectamente por experiencias anteriores que eso se termina. Que de la tristeza, después viene la desintegración social, viene el quilombo. Con la diferencia que el mundo es otro y eso hay que tenerlo muy en cuenta”.

Asimismo, el Diputado Nacional de Chubut señaló que la provincia enfrenta esta crisis sin ser protagonista del escenario petrolero actual: “A diferencia de lo que paso en los 90s, ahora nos enfrentamos a esta crisis sin ser los protagonistas del mundo petrolero. Ese liderazgo está en Neuquén. No tenemos más la pepita de oro, no tenemos más la joya petrolera. El recurso está. El problema es que nosotros no podemos insertarnos en lo que nos esta proponiendo el sistema petrolero actual de la Argentina: recurso para exportación, extractivismo puro”.

En ese sentido, Glinki remarcó la necesidad de un enfoque local: “Nosotros ya pasamos por esa situación. Tenemos que cambiar nuestra lógica, tenemos que hacer las cosas que corresponden con nuestros recursos. No son del Presidente, no son de las operadores, no son de las potencias internacionales. Son de los chubutenses, de los santacruceños”.

El diputado también evaluó experiencias pasadas con la gestión de YPF: “También es importante pensar en administrar distinto este juego. Tuvimos una oportunidad enorme con la salida de YPF. Se manejó pésimo, a los hechos me remito. Ningún empresario de comodoro está contento con este proceso”.

Finalmente, invitó a aprovechar el espacio de la Expo Industria para generar debate y propuestas: “Me parece que va a estar bueno en la Expo Industria estos días porque vamos a discutir un poco qué hacemos con nuestros recursos, qué hacemos con nuestro petróleo y nuestro gas”.