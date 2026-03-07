Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho“ Torres, encabezó la apertura de la 40° Muestra Agropecuaria del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), que se desarrolla del 7 al 8 de marzo en Gaiman, con la presencia de más de un centenar de stands de productores y emprendedores, además de presentaciones artísticas, espectáculos y actividades para toda la familia. Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el presidente de la Sociedad Rural Valle de Chubut, Ricardo Irianni; los intendentes de Gaiman, Darío James, y de 28 de Julio, Luka Jones; la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; legisladores provinciales, concejales y funcionarios provinciales y municipales.

Torres destacó que la muestra “es una forma de reivindicar nuestros valores y nuestra cultura del trabajo” y aseguró que el evento “también permite honrar el legado de nuestros pioneros, encontrarnos con los productores y mostrar todo lo que el valle tiene para ofrecer”. “Este valle tiene un potencial enorme y en un mundo cada vez más cambiante, las tierras productivas vuelven a cobrar un valor estratégico“, sostuvo. El mandatario adelantó además que el Gobierno provincial impulsará proyectos hídricos destinados a ampliar la superficie productiva del valle, permitiendo recuperar tierras que hoy se encuentran ociosas y potenciar la actividad agrícola y ganadera. “Basta con recorrer la muestra para entender todo el potencial que tiene esta región“, expresó.

Asimismo, el gobernador valoró el trabajo de los productores y destacó el rol de las cooperativas en la apertura de nuevos mercados. “Muchos productores más pequeños se organizan para exportar y hay ejemplos como lo que está ocurriendo con la cereza, que es realmente impresionante”, señaló Torres. En ese sentido, remarcó que “como Estado, es fundamental acompañar al sector productivo“.

