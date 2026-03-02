Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la apertura del período de sesiones en la Legislatura Provincial en Rawson, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó que “por primera vez en muchos años la provincia no le debe un solo peso” al Fondo Fiduciario del Gobierno Nacional. Señaló que la deuda histórica había tenido “contra las cuerdas” a Chubut durante años y que su cancelación permite mayor autonomía financiera.

Subrayó que el desendeudamiento implicó 326 millones de dólares, recursos que “no se vieron ni en rutas, ni en escuelas, ni en hospitales” y responsabilizó a gestiones anteriores por haber tomado deuda sin traducirla en infraestructura.

También remarcó que entre 2025 y 2026 se retomó la construcción de escuelas, luego de seis años sin edificios nuevos, e insistió en la necesidad de una ingeniería financiera responsable en una provincia dependiente del barril de petróleo, cuyos ingresos fluctúan. En este sentido, pidió generar “anticuerpos para épocas difíciles”.

Además cuestionó que Chubut no recibe un solo peso de los derechos de exportación de sus recursos (petróleo, aluminio, pesca, lana, cereza). Señaló que todo lo recaudado por retenciones se diluye en políticas nacionales y reclamó avanzar hacia un federalismo fiscal real porque “provincias como la nuestra generan mucha riqueza y reciben muy poco”.

En materia petrolera reivindicó que Chubut eliminó el precio sostén que hacía que la provincia subsidiara al resto del país, lo cual —según afirmó— costó cientos de millones de dólares. Hizo hincapié en la quita de aranceles a los polímeros para abaratar costos de operación de la cuenca.

En materia de política pesquera, defendió la ficha limpia como las retenciones y el valor agregado de la industria. Consideró que la pesca es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y que ya tiene peso decisivo en el récord exportador provincial. A su vez, planteó que el desafío principal es agregar valor para generar más trabajo en ciudades como Rawson, Puerto Madryn y Camarones.

Reprochó que resulte más rentable exportar el langostino entero y que otros países obtengan mayores beneficios agregándole valor al recurso chubutense: “Nos terminan devolviendo el langostino cocinado en una bandejita”.

Defendió con fuerza el proyecto de Ficha Limpia Pesquera, asegurando que no busca persecuciones políticas sino ordenar la actividad, garantizar controles, y que “no haya empresarios que pagan todo y otros que vienen pasados de cajones sin que nadie diga nada”.

Recordó que la provincia ya recuperó facultades de control que habían sido resignadas por gestiones anteriores y que la intención pasa por recuperar poder de policía, asegurar que todos los permisos paguen lo que corresponde y reinvertir la recaudación en infraestructura portuaria.

Torres indicó que defenderá al sector para eliminar las retenciones a las exportaciones pesqueras, pero aclaró que el ahorro fiscal que eso genere debe quedar en la provincia y transformarse en obras portuarias. Ponderó que fue la gestión provincial la que evitó que la Ley Bases incluyera un capítulo que ponía en riesgo la soberanía y la competitividad del sector pesquero.

“Queremos que los empresarios de la pesca sean mucho más que millonarios, billonarios, que se llenen de plata porque eso es bueno para la provincia. Tenemos que sentarnos a discutir lo importante que es el trabajo porque el impuesto que no se paga jode a nuestra policía, docentes y a los trabajadores de la provincia. Lo único que vamos a hacer hoy es recuperar algo que la provincia nunca tendría que haber perdido”, esbozó.

Torres abrió el período de sesiones.

“Gobernar para cumplir”

“Yo no me quiero pelear con nadie. Yo quiero que las cosas se hagan bien y que aprendamos de los errores del pasado y que éstas cosas que logramos todos juntos, tengan el impacto que verdaderamente tienen que tener”, planteó Torres.

Dirigiéndose a los empleados estatales, reconoció que “la inflación golpea, el poder adquisitivo se resiente y cada esfuerzo cuesta el doble.” Y lamentó que docentes, policías y porteros entre otros hayan pagado “el desorden de la política”.

“No nos olvidamos de lo que pasó, no nos olvidamos de los sueldos pagados en cuotas, no nos olvidamos de la angustia de no saber cuándo se cobraba. No nos olvidamos de una provincia que perdió previsibilidad y confianza. Si algo tiene que quedar claro, es que no podemos volver a ese lugar. No vamos a volver a promesas vacías que terminan en políticas irresponsables. Gobernar no es patear los problemas para adelante, gobernar es ordenar para poder cumplir”, añadió.

“Cuando el Estado –dijo Torres- paga en tiempo y forma, cuando cumple su palabra, cuando planifica, no solo ordena las cuentas, sino la vida de miles de familias. Estamos convencidos de que la recomposición salarial tiene que ser real y sostenible, sin espejismos, sin atajos que después explotan. Lo que se acuerda se cumple, y lo que se promete es lo que efectivamente se puede pagar”.

Recalcó que “si queremos que nuestros docentes sigan educando en nuestras escuelas, que nuestros médicos se queden en nuestros hospitales y que nuestros policías construyan un futuro, tenemos que darles herramientas concretas. Por eso, vamos a lanzar un plan de cuatrocientas cincuenta viviendas de rápida construcción destinado a éste plan donde el repago de las mismas va a financiar a más viviendas a través de un fideicomiso para que sea una política de estado que se sostenga en el tiempo y llegue para quedarse”.

“Será un programa con reglas claras, con cupos transparentes, con financiamiento responsable, sin discrecionalidad; sin privilegios ni intermediarios. Queremos que el esfuerzo tenga recompensa, que quien cumple, pueda proyectar, que quien sostiene la provincia pueda crecer en la provincia. No se trata solo de construir casas, se trata de construir estabilidad y eso también es ordenar definitivamente, porque Chubut no puede volver atrás y no va a volver atrás”, declaró.

Seguridad con IA

En materia de Seguridad, anunció un nuevo sistema de video vigilancia con inteligencia artificial que realizará análisis predictivos y reconocimiento de patrones en tiempo real; la puesta en funcionamiento de un Sistema de Radarización en rutas para reducir la siniestralidad vial y la implementación del sistema SICOP de control en todos los accesos terrestres de la provincia, integrada a una base de datos para identificación a vehículos con pedido de secuestro o vinculados a delitos.

Se incorporarán móviles policiales, incluyendo camionetas 4×4 para reforzar el patrullaje preventivo y los denominados “trayectos seguros” para proteger a estudiantes en horarios críticos. Además se firmará un convenio con la Universidad de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que los efectivos policiales accedan a títulos de grado en materia de seguridad que permitan profesionalizar a la fuerza.

Para concluir, valoró la inclusión de la obra de repavimentación de la Ruta 40 en el tramo Tamariscos-Facundo como parte del acuerdo de compensación con el gobierno nacional. “Es la ruta más viral de la Argentina”, describió. “Y una vez finalizada pondremos una balanza para controlar a cada camión que pase por esa ruta nacional”, advirtió.

