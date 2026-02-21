Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que el petróleo forma parte de la actividad minera y cuestionó la idea de que la provincia no desarrolla minería. “El petróleo es un tipo de minería. Es mentira que somos una provincia que no tiene minería”, sostuvo durante una rueda de prensa en Comodoro Rivadavia.

Torres realizó estas declaraciones al Diario Crónica de Comodoro Rivadavia tras encabezar la apertura de sobres para la ejecución del conducto pluvial de descarga al mar en la zona sur de la ciudad, que permitirá evitar desbordes e inundaciones en las avenidas Roca y Chile.

Ratificación de una ley para reinvertir en la cuenca

En el plano energético, el mandatario confirmó que el próximo 2 de marzo, cuando la Legislatura abra el período de sesiones ordinarias, el Ejecutivo impulsará la ratificación de una ley para garantizar que el ahorro fiscal que obtienen las operadoras petroleras por la exención de derechos de exportación se reinvierta en la cuenca del Golfo San Jorge.

“Lo primero que vamos a hacer es el 2 de marzo ratificar una ley para que todo el ahorro fiscal que las operadoras tuvieron y que van a tener por la eximición de derecho de exportación se reinvierta en la cuenca. Esa es la convocatoria fundamental”, afirmó.

Cuenca madura y potencial no convencional

El mandatario describió a la cuenca del Golfo San Jorge como una cuenca madura en el segmento convencional y remarcó la necesidad de avanzar en proyectos no convencionales para sostener la producción y el empleo.

“Estamos hablando de una cuenca madura en el convencional. Si tenemos éxito con el no convencional es un antes y un después para Comodoro y para toda la provincia”, aseguró.

En ese marco el gobernador planteó que la discusión sobre minería y explotación de recursos debe darse en el ámbito institucional correspondiente. Señaló que la Legislatura provincial constituye el espacio adecuado para debatir los distintos posicionamientos y aseguró que todas las voces resultan válidas en ese proceso.

Torres recordó que la Ley 5001 prohíbe el uso de cianuro, pero aclaró que los proyectos en ejecución no utilizan esa sustancia. También marcó diferencias con el debate sobre el fracking y sostuvo que esa técnica no se encuentra prohibida por la normativa vigente.

Torres vinculó el desarrollo del no convencional con la generación de trabajo y con la posibilidad de marcar un punto de inflexión en la economía regional, en un contexto de declino natural de los yacimientos tradicionales.

Manantiales Behr y el respaldo a PECOM

Además, el gobernador también se refirió a la reciente adjudicación del área Manantiales Behr, uno de los yacimientos convencionales más importantes del país, que YPF acordó transferir a PECOM Servicios Energía S.A.U. y su afiliada San Benito Upstream S.A.U.

La operación incluye una producción diaria cercana a los 25.000 barriles de petróleo y la concesión de transporte sobre los oleoductos El Trébol–Caleta Córdova, Km 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido. Con esta adquisición, PECOM alcanzará una operación cercana a los 35.000 barriles diarios en Chubut y se consolidará como uno de los principales productores de crudo pesado del país.

Torres respaldó a la empresa seleccionada y afirmó que ofrece mayores garantías que la firma que originalmente iba a quedarse con el área, en referencia al fallido intento de venta al Grupo Rovella en el marco del Proyecto Andes y del plan de reestructuración de activos convencionales de YPF.

“Yo sí creo que una empresa con la trayectoria de Pecom es garantía, mucha más garantía que una empresa que no tenía prácticamente antecedentes en el sector”, expresó.

“Esta adquisición representa un paso decisivo en nuestra estrategia. Manantiales Behr no solo nos aporta escala: nos permite consolidar una plataforma de upstream con enorme potencial y con foco en lo que sabemos hacer: operar con excelencia, aplicar disciplina operativa y de capital, y maximizar el valor de yacimientos maduros con tecnología y conocimiento”, afirmó Horacio Bustillo, CEO de PECOM. “Estamos construyendo una compañía sólida, eficiente y con capacidad de crecimiento en la producción propia de petróleo y gas”.

Por su parte, Luis Perez Companc, Presidente del Directorio de PECOM, destacó el valor histórico y emocional de este hito para la compañía: “Este es un momento muy especial: junto con mis hermanas Rosario y Pilar, sentimos un enorme orgullo de ver a PECOM dar este paso tan importante, consolidándose como uno de los principales actores del país en la producción de petróleo, honrando su historia y proyectándose hacia el futuro. Esta inversión refleja nuestro compromiso de largo plazo con la Argentina y con el desarrollo de una industria energética sólida, moderna y competitiva”.

Evaluación del plan de inversión y mesa con gremios

El gobernador adelantó que el Gobierno provincial evaluará en detalle el plan de inversión que presentará PECOM y que convocará a una mesa de trabajo con los gremios, los trabajadores y el ministro de Hidrocarburos.

“Lo que vamos a evaluar ahora, y lo vamos a hacer en conjunto con los trabajadores, con los gremios y con el ministro de Hidrocarburos, es ver cuál es el plan de inversión y en base a eso vamos a definir los pasos a seguir”, indicó.

