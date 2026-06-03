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El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la presentación oficial de la Temporada de Invierno 2026 y aseguró que la provincia atraviesa un momento de consolidación como uno de los principales destinos turísticos del país y de la Patagonia.

El lanzamiento reunió a operadores turísticos, agencias de viajes, empresarios, prestadores de servicios, medios especializados e influencers del sector, quienes participaron de una jornada destinada a promocionar la oferta turística chubutense para los próximos meses.

Durante su discurso, Torres destacó el posicionamiento alcanzado por la provincia en los últimos años y sostuvo que el turismo se convirtió en uno de los motores del desarrollo económico regional.

“De a poco pudimos lograr algo que muchos creían imposible, que es poner a Chubut en un lugar protagónico dentro del turismo nacional e internacional”, expresó el mandatario.

En la misma línea, afirmó que la temporada invernal que comienza marcará un punto de inflexión para el sector. “Esta temporada va a ser un antes y un después para el turismo de Chubut porque tenemos una provincia bendecida por la naturaleza, el mejor centro de esquí de la Argentina, avistajes de ballena franca austral y sei, y el mejor vino del país”, señaló.

Inversiones y crecimiento

Uno de los aspectos centrales de la presentación estuvo vinculado al impacto de la Ley de Fomento a las Inversiones Turísticas impulsada por el Gobierno provincial.

Torres explicó que la normativa permite que quienes desarrollen proyectos turísticos en la provincia accedan a beneficios impositivos por un plazo de 15 años, incluyendo la exención de tributos provinciales y municipales.

“Es una mirada estratégica a mediano y largo plazo que nos permite salir de la coyuntura y pensar qué necesita Chubut para potenciar mucho más al sector”, indicó.

Según detalló, la provincia cuenta actualmente con 16 proyectos turísticos en ejecución y registra avances significativos en infraestructura hotelera. Entre ellos destacó la llegada del primer hotel cinco estrellas de Chubut, además del crecimiento de la conectividad aérea.

En ese contexto, celebró la incorporación de una nueva frecuencia que conectará Esquel con Córdoba y resaltó las obras vinculadas al aeropuerto de la ciudad cordillerana, consideradas estratégicas para fortalecer la llegada de visitantes.

Naturaleza, nieve y fauna marina

La oferta turística presentada por la provincia contempla algunos de los atractivos más reconocidos de la Patagonia.

Entre ellos sobresale el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, ubicado en Esquel, que se distingue por la calidad y permanencia de su nieve, convirtiéndose en uno de los principales destinos para los deportes invernales.

Del lanzamiento participaron funcionarios de toda la provincia.

También ocupó un lugar destacado la temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés, una de las experiencias turísticas más emblemáticas del país y que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la presentación se remarcó además un hecho considerado histórico para la conservación marina: el reciente registro de una ballena azul en aguas del Parque Patagonia Azul, acontecimiento que refuerza la relevancia internacional de los ecosistemas marinos de la provincia.

Patrimonio natural e identidad

Otro de los destinos promocionados fue el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y reconocido por albergar ejemplares de alerce con más de 2.000 años de antigüedad.

La histórica formación ferroviaria La Trochita también formó parte de la propuesta turística. El Viejo Expreso Patagónico continúa siendo una de las experiencias más buscadas por quienes visitan la región, ofreciendo recorridos por la estepa y la cordillera a bordo de una de las locomotoras a vapor más emblemáticas del mundo.

Recuperación tras los incendios

Durante su intervención, Torres también se refirió a los incendios forestales que afectaron a distintas localidades cordilleranas y valoró el esfuerzo realizado por prestadores turísticos, comerciantes y vecinos para sostener la actividad y colaborar en la reconstrucción.

“Hoy podemos hablar de una temporada de invierno que va a contar con todas las prestaciones necesarias para seguir posicionando a Chubut como un destino cada vez más atractivo”, manifestó.

Descuentos y financiación

Como parte de las acciones destinadas a incentivar la llegada de turistas, el Gobierno provincial anunció una serie de beneficios a través del Banco del Chubut.

Las promociones incluyen descuentos y financiación en hoteles, restaurantes, actividades recreativas, excursiones de avistaje marítimo y propuestas vinculadas a los deportes de nieve.

Entre las principales ventajas figuran reintegros de hasta el 30% en alojamientos, gastronomía y actividades turísticas, además de planes de hasta 12 cuotas sin interés para usuarios de la tarjeta Patagonia 365.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas herramientas buscan fortalecer el movimiento turístico durante toda la temporada, impulsar el consumo y continuar consolidando al turismo como una actividad estratégica para la generación de empleo y el desarrollo económico de Chubut.