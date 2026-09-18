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Un operativo realizado durante la madrugada del miércoles sobre la Ruta Nacional 40 permitió secuestrar alrededor de 700 kilos de carne de guanaco que eran trasladados en una camioneta tipo pick up.

El procedimiento se llevó adelante cerca de las 5 de la mañana, cuando personal de la Comisaría de Tecka, dependiente de la Unidad Regional Esquel, realizaba un control preventivo sobre la ruta.

Durante la inspección, los efectivos encontraron una importante cantidad de carne oculta entre colchones y frazadas. Al revisar la carga, constataron que se trataba de carne de guanaco deshuesada.

La carne fue incautada por la Policía del Chubut.

El traslado no cumplía con la normativa

Según se informó, el vehículo no contaba con la documentación respaldatoria correspondiente para el traslado de la carne. Además, el cargamento no cumplía con las condiciones sanitarias y fitosanitarias exigidas para este tipo de productos.

La intervención se realizó en el marco de la Ley Provincial XI N° 10 de Conservación de la Fauna Silvestre. A esto se suma que actualmente existe una veda de caza para esta especie.

En el procedimiento fueron identificados dos hombres, ambos oriundos de Esquel. Según indicaron fuentes policiales, el horario en el que circulaban y la forma en que llevaban oculta la carga hacen presumir que buscaban evitar los controles preventivos desplegados en las rutas de la zona.

La carne fue secuestrada e incinerada

Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, la totalidad de la carne fue incautada y posteriormente incinerada por disposición de la autoridad competente.

La medida estuvo relacionada con las irregularidades detectadas en el traslado y con las condiciones sanitarias del producto.

Por la cantidad de carne encontrada, el procedimiento también abrió una línea de investigación sobre su posible destino comercial. Desde el ámbito policial se presume que podría tratarse de una actividad organizada.

Los 700 kilos de carne secuestrada fueron incinerados tras el procedimiento.

La hipótesis apunta a que el producto podría haber sido destinado a la elaboración de alimentos derivados, entre ellos chorizos, milanesas, hamburguesas y albóndigas.

El caso quedó bajo intervención de la autoridad competente, que busca establecer el origen de la carne y determinar si detrás del traslado existe una estructura dedicada de manera sistemática a la caza, procesamiento y comercialización ilegal de fauna silvestre.