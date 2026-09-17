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El atletismo patagónico se prepara para una edición inédita de la Corrida Internacional Aniversario de Diario Crónica.

Por primera vez en más de seis décadas, la tradicional prueba dejará Comodoro Rivadavia y tendrá como escenario a Rawson, donde se ultiman los detalles para recibir a los corredores que formarán parte de esta jornada.

La competencia se desarrollará este sábado 19 de septiembre, como parte de los festejos por el 161° aniversario de la capital chubutense. Comenzará a las 14, con largada y llegada en la histórica Plaza Rawson.

La propuesta surgió del trabajo conjunto entre Diario Crónica, la Municipalidad de Rawson y Chubut Deportes, luego del circuito “Camino a Crónica”, que recorrió distintas localidades del Valle Inferior del Río Chubut durante las semanas previas.

El trazado combinará sectores urbanos y paisajísticos de la capital provincial y llegará hasta Playa Unión, en un recorrido diseñado para ofrecer distintas exigencias a los participantes.

Ignacio Torres volverá a correr

Entre los participantes estará el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, quien volverá a formar parte de la Corrida de Crónica, tal como había adelantado La Opinión Austral.

El mandatario se sumará a una jornada que tendrá al deporte como protagonista y que reunirá a atletas federados, corredores aficionados, familias y vecinos de distintos puntos de la Patagonia.

Dos distancias

La competencia contará con dos propuestas: 16 y 6 kilómetros, destinadas a distintos perfiles de participantes.

16 kilómetros

La prueba principal estará destinada a atletas federados, corredores de élite y fondistas experimentados.

Los cinco primeros puestos de la clasificación general, tanto masculina como femenina, recibirán una premiación en efectivo. También se entregarán trofeos a los mejores de cada categoría por edades.

6 kilómetros

La distancia de 6K estará orientada a caminantes, aficionados, jóvenes y familias. De esta manera, se busca ampliar la participación y permitir que personas con distintos niveles de experiencia puedan disfrutar del evento.

Qué incluye el kit

Los participantes recibirán un kit compuesto por:

Musculosa técnica oficial.

Medalla finisher.

Número con chip para cronometraje.

Seguro de competencia.

Puestos de hidratación.

Obsequios de los auspiciantes.

El cronometraje estará a cargo de Eventos Deportivos TW.

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