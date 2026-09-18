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El conflicto laboral que involucra a trabajadores camioneros que prestan servicios en el yacimiento de PECOM abrió una instancia de negociación en la Secretaría de Trabajo, donde este jueves se desarrolló la primera audiencia entre las partes. El principal resultado del encuentro fue el compromiso de la operadora de preservar las fuentes laborales que se encuentran en discusión.

Jorge Taboada, secretario general del Sindicato de Trabajadores Camioneros, explicó al término de la reunión que la preocupación alcanza directamente a alrededor de 80 trabajadores que desde hace años cumplen tareas dentro del yacimiento y que quedaron en una situación de incertidumbre a partir de modificaciones introducidas en la modalidad operativa.

“Es la primera audiencia. PECOM fijó su posición y nosotros explicamos por qué fuimos a asistir a los compañeros camioneros que prestan servicio en el yacimiento, porque se encontraron con una situación que cambiaba su forma laboral y ponía en riesgo más de 80 puestos de laburo”, señaló.

El conflicto se había iniciado cuando los trabajadores advirtieron modificaciones en la forma en la que habitualmente desarrollaban sus tareas. Frente al temor de que esos cambios derivaran en una reducción de personal, decidieron iniciar una retención de servicios y solicitar la intervención de la organización sindical. “La gente, por iniciativa propia, hace una retención de servicios y pide la asistencia al sindicato. Por supuesto, nosotros vamos a asistir”, explicó Taboada.

El compromiso de PECOM

La audiencia permitió abrir una instancia de diálogo que continuará durante las próximas semanas. Según Taboada, el dato más importante del encuentro fue el compromiso expresado por PECOM respecto de la preservación de los puestos laborales.

“Lo bueno es que PECOM se comprometió en esta audiencia a conservar las fuentes de laburo. Se van a hacer todos los esfuerzos para conservarlas”, destacó.

Las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo 9 de octubre, mientras continúa vigente la conciliación obligatoria. Durante ese período se prevén nuevas conversaciones con el objetivo de definir de qué manera se sostendrá la actividad sin afectar a los trabajadores.

“Pasamos a un cuarto intermedio hasta el 9 de octubre, que se cumplen los 15 días de conciliación obligatoria, y en el medio vamos a tratar de hacer reuniones para llegar a un buen acuerdo y llevarles tranquilidad a los trabajadores de que no se van a quedar en la calle”, indicó. Taboada aclaró que todavía resta discutir cómo se instrumentará esa continuidad. Sin embargo, consideró que la posición planteada por la operadora representa un punto de partida importante.

“Por ser la primera audiencia, dentro de las muchas reuniones que va a haber hasta que termine la conciliación obligatoria, lo que rescato es la posición de PECOM, que se comprometa a preservar los puestos laborales”, sostuvo. Y agregó: “Después, cómo lo vamos a hacer, lo discutiremos, pero tenemos que llevarle tranquilidad a la gente de que no haya más despidos. Esperemos que lo podamos sostener”.

Unos 80 trabajadores afectados

De acuerdo con lo señalado por el dirigente gremial, el servicio donde se originó el conflicto comprende aproximadamente 80 trabajadores. No se trata, remarcó según pudo establecer La Opinión Austral, de empleos recientes, sino de personas que llevan muchos años desarrollando las mismas funciones dentro de la actividad. “En este servicio son alrededor de 80 compañeros, con sueldos importantes, que vienen desarrollando la misma tarea hace más de 20 años”, precisó. Pero la preocupación no se limita exclusivamente a ese grupo. Taboada aseguró que existen otros sectores vinculados al transporte dentro del mismo yacimiento que también observan con incertidumbre los cambios que se están produciendo.

“A eso le sumamos también la incertidumbre que tienen otros sectores que hacen otra actividad de transporte dentro del mismo yacimiento, que no saben a ciencia cierta cómo vamos a seguir”, manifestó.

La discusión, por lo tanto, excede la situación puntual de los trabajadores involucrados en esta instancia y se inserta en un escenario más amplio de transformación de la actividad hidrocarburífera de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Taboada fue especialmente crítico al referirse a la situación laboral que atraviesa Comodoro Rivadavia y sostuvo que las modificaciones operativas de las empresas no pueden traducirse en una nueva pérdida de puestos de trabajo. “Es la postura nuestra que Comodoro, más allá de los cambios que puedan hacer la operadora o la empresa petrolera, no resiste más ningún despido”, afirmó.

Según el dirigente, existe una preocupación creciente por el número de trabajadores que durante los últimos meses quedaron fuera de la actividad. “Esto es lo que transmitimos nosotros: la preocupación de que, si siguen con esa postura las petroleras, no solamente PECOM sino todas las petroleras, de seguir despidiendo gente, esto se va a convertir en un caos. Estamos al borde del estallido. Hay mucho desocupado, mucha gente que perdió su fuente laboral”, sostuvo vía LOA.

Al menos 80 trabajadores afectados. FOTO: PRENSA CAMIONEROS

En ese marco, consideró necesario que empresas, sindicatos y autoridades trabajen para preservar los empleos existentes y generar nuevas oportunidades. “Comodoro no se merece ni tampoco puede soportar más despidos. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para generar empleo y, por supuesto, terminar con los despidos. No puede haber más despidos, es una locura”, expresó.

Uno de los aspectos destacados por Taboada fue el efecto que la pérdida de empleos en la actividad produjo entre quienes todavía conservan sus puestos.

Según explicó, actualmente cualquier modificación en una operación genera una reacción inmediata porque los trabajadores temen que detrás de un cambio tecnológico u operativo pueda existir una reducción de personal.

Ese escenario, sostuvo, fue determinante para comprender por qué los camioneros decidieron realizar una retención de servicios cuando encontraron modificaciones en las tareas que venían desarrollando. “Cuando vieron que peligraba su fuente laboral procedieron a hacer una reacción, una retención de servicios”, explicó.

Para el dirigente, ese temor no puede analizarse aisladamente del contexto petrolero de los últimos meses. “Tenemos que entenderlo porque en el campo echaron tanta gente de la actividad petrolera, pero tanta gente, que los pocos que quedaron tienen una preocupación permanente de que al otro día se van a encontrar afuera”, afirmó.

“Por eso está la preocupación y hay que entenderla, hay que asistirlos y hay que acompañarlos”, agregó.

La conciliación fue acatada

Tras la retención de servicios se produjo la intervención de la autoridad laboral y se dictó la conciliación obligatoria. Taboada remarcó que Camioneros acató inmediatamente la medida y destacó que el sindicato mantendrá la discusión dentro de las instancias institucionales mientras continúe abierta la negociación. “Nosotros acatamos la conciliación obligatoria como corresponde. Fuimos notificados el lunes a la mañana y automáticamente acatamos la conciliación, como siempre lo hacemos”, indicó. “Nosotros somos respetuosos de los organismos del trabajo, siempre lo fuimos”, agregó.

El dirigente insistió, no obstante, en diferenciar la decisión inicial adoptada por los trabajadores de la intervención posterior del sindicato. “La particularidad fue que los trabajadores tomaron la iniciativa de empezar con una retención de servicios porque vieron que llegaron a su lugar de trabajo y habían cambiado la forma de trabajo”, explicó.

La negociación permanecerá abierta durante las próximas semanas. El cuarto intermedio se extenderá hasta el 9 de octubre, cuando las partes deberán volver a evaluar la situación dentro del proceso de conciliación. Hasta entonces, el sindicato espera mantener reuniones con PECOM para avanzar en un esquema que permita compatibilizar las modificaciones operativas con la continuidad de los trabajadores. Para Taboada, el compromiso expresado por la empresa durante esta primera audiencia permite iniciar las conversaciones desde una premisa fundamental: evitar despidos.

“Tenemos que llevarle tranquilidad a la gente de que no se va a quedar en la calle”, insistió. El conflicto es seguido además por trabajadores de otras ramas de Camioneros. Taboada destacó el acompañamiento gremial recibido desde que comenzaron las medidas y sostuvo que existe una fuerte solidaridad entre los diferentes sectores de la organización.

“Camioneros somos una gran familia. Cuando los compañeros hicieron una retención de servicios en el yacimiento fueron muchísimos trabajadores de otras ramas a acompañarlos. Por supuesto que el sindicato está y nosotros siempre los vamos a acompañar”, expresó según el testimonio recogido por La Opinión Austral.

La atención estará puesta ahora en las negociaciones que se desarrollen antes del 9 de octubre y, principalmente, en la manera en que se materializará el compromiso asumido por PECOM. Para Camioneros, la discusión puntual por estos 80 empleos representa además parte de un problema mayor: la necesidad de evitar que los cambios que atraviesa la actividad hidrocarburífera sigan profundizando la pérdida de fuentes laborales en Comodoro Rivadavia. “Lo que rescato es que PECOM se comprometió a preservar los puestos laborales. Después discutiremos cómo lo vamos a hacer. Esperemos que lo podamos sostener”, concluyó Taboada.