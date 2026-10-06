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Un micro que trasladaba a 20 menores y tres adultos fue detenido durante un control sobre la Ruta Nacional 40, en El Hoyo, y su conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

El procedimiento se realizó este fin de semana en el marco de los operativos desplegados por la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Según informó La Radio de la Cordillera 105.5 FM, el conductor registró 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

Viajaba desde Bariloche

El colectivo había partido desde San Carlos de Bariloche y trasladaba a 20 menores junto con tres adultos, entre ellos profesores. Se trataba de un transporte de pasajeros que circulaba por la Ruta 40 cuando fue interceptado por el operativo.

En Chubut rige la normativa de alcohol cero al volante, por lo que el resultado positivo derivó en la intervención de las autoridades correspondientes.

César Vargas, titular de la APSV y subsecretario de Seguridad Vial, calificó el episodio como “gravísimo” y advirtió sobre el riesgo que implicaba para quienes viajaban en el colectivo.

“Ponía en un riesgo potencial la vida de todos esos menores que venían”, sostuvo Vargas.

Retuvieron la licencia

Luego del resultado positivo, se labró el acta correspondiente y comenzó el procedimiento para la retención de la licencia de conducir.

La medida también será comunicada al sistema nacional para alcanzar la documentación digital disponible en Mi Argentina.

Ahora será el Juzgado de Faltas el encargado de determinar si corresponde una eventual inhabilitación, luego de que el conductor tenga la posibilidad de realizar su descargo.

Además, Vargas adelantó que solicitarán que, debido a su condición de conductor profesional, deba realizar y aprobar un curso de seguridad vial antes de una eventual rehabilitación.

La situación continuará bajo evaluación del Juzgado de Faltas, a partir de las actuaciones iniciadas tras el control realizado en El Hoyo.