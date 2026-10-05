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Dos hermanos de 28 y 30 años, oriundos de Trelew, murieron el domingo por la noche en un accidente fatal sobre la Ruta Nacional 3, cuando regresaban desde Comodoro Rivadavia después de acompañar a un menor que había participado de un torneo de fútbol infantil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:20, a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta 3, en cercanías de Garayalde. Los jóvenes viajaban en un Volkswagen Gol junto a una mujer de 22 años cuando se produjo una colisión frontal con un camión.

El impacto fue de extrema violencia y provocó la muerte inmediata de los dos hermanos. La joven que viajaba con ellos sobrevivió y fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada en terapia intensiva.

Uno de los hombres fallecidos era el papá de Uriel López Díaz, jugador de las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew, mientras que el otro era su tío.

Este lunes, el club confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó su acompañamiento al niño y a toda su familia. “Desde Racing Club de Trelew queremos acompañar con profundo dolor a Uriel López Díaz, jugador de nuestra institución, y a toda su familia en este difícil momento”, señaló la entidad.

Torneo de fútbol

Los dos hermanos y la joven que los acompañaba habían viajado desde Trelew a Comodoro Rivadavia durante el fin de semana para acompañar a Uriel y al equipo. El menor participaba de un torneo de fútbol infantil en la ciudad petrolera. Al finalizar la actividad, sus familiares emprendieron el regreso hacia Trelew, pero el viaje terminó en la tragedia registrada sobre la Ruta 3.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó que las dos personas fallecidas eran hermanos. “Son familiares, son hermanos. Lamentablemente, dos jóvenes de 30 y 28 años”.

Tras conocerse el fallecimiento, familiares de las víctimas viajaron durante la mañana de este lunes a Comodoro Rivadavia para realizar los trámites correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las autopsias.

El mensaje de Racing para Uriel

La tragedia también generó repercusión dentro de Racing Club de Trelew, institución en la que juega Uriel. El club difundió un comunicado para acompañar al menor tras la muerte de su papá y su tío. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su papá y hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra fuerza a Uriel y a sus seres queridos”, expresó la institución. El comunicado agregó: “Como club, queremos estar cerca y acompañar a nuestra familia racinguista ante este momento de profundo dolor”.

Finalmente, Racing Club de Trelew cerró el mensaje dirigido al jugador con una frase de acompañamiento: “Uriel, no estás solo. Estamos con vos y con toda tu familia”.

En terapia intensiva

La tercera ocupante del Volkswagen Gol es una joven de 22 años que sobrevivió al impacto y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. La mujer sufrió lesiones de consideración y permanece internada en la unidad de terapia intensiva. Según informó Mulero, se encuentra fuera de peligro.

El choque también dejó herido al conductor de uno de los camiones involucrados. El hombre sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al mismo centro asistencial. De acuerdo con la información brindada por el jefe policial, se encontraba estable y fuera de peligro.

Cómo ocurrió el choque frontal en la Ruta 3

Según las primeras informaciones, en el accidente participaron el Volkswagen Gol y tres camiones. La investigación busca determinar con precisión la secuencia que derivó en el impacto fatal.

Según explicó Mulero, uno de los camiones circulaba en sentido norte-sur cuando se cruzó de carril y colisionó con otro transporte que circulaba en dirección contraria. El segundo camionero habría logrado esquivarlo parcialmente y controlar su vehículo. Luego, el primer camión continuó su trayectoria y terminó impactando contra el Volkswagen Gol en el que viajaban los hermanos y la joven.

El jefe policial describió la violencia del impacto: “Un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas”.

Uno de los camiones, marca Volkswagen, era conducido por un joven de 26 años, de quien se aguardan los resultados del dosaje de sangre. El segundo transporte, un Iveco guiado por un hombre de 51 años, arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia realizado en el lugar por el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). El automóvil quedó completamente destruido como consecuencia de la colisión y los dos hermanos fallecieron en el lugar.

La investigación continúa

Luego del accidente se iniciaron las actuaciones policiales y judiciales para establecer las circunstancias exactas del hecho. Las pericias permitirán reconstruir la mecánica de la colisión y determinar las responsabilidades que correspondan. El conductor del primer camión permanece internado en el Hospital Regional y, hasta el momento, no fue detenido.