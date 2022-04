Un veterano de Malvinas fotografió un “fantasma” en un hotel centenario

Sergio Soria es veterano de Malvinas y llegó a la localidad de Río Mayo en Chubut para participar de los actos por el 40° aniversario de la guerra de 1982. Sin embargo, su viaje se convirtió en una experiencia de lo más extraña cuando notó que logró fotografiar a un fantasma en la habitación del hotel en que se hospedaba.

En su cuenta de Facebook, Sergio contó que durante su estadía en esa localidad se alojó en el hotel "El Viejo Covadonga", que próximamente estará cumpliendo 100 años.

Durante su estadía, se dedicó a fotografiar el antiguo hotel y así fue que en una las fotos descubrió "una manifestación que yo he llamado cariñosamente, María, la fantasmita del Viejo Covadonga".

Además, detalló que en la imagen que tomo desde afuera del hotel se puede observar "las características de esta mujer, sus rasgos parecieran ser de los nativos de los pueblos originarios de nuestra Patagonia”.

Pero esto, no es todo Soria señaló que lo más llamativo es que "esta manifestación se dio en la habitación que yo ocupaba y pareciera que me está observando al momento de tomar la fotografía”.

El veterano de Malvinas dijo además que durante su estadía se sintió observado en todo momento, sin embargo asegura que no percibió ninguna energía negativa.

Sergio se define también como ufólogo e investigador, reconoció “durante toda mi vida he tenido experiencias con manifestaciones de espíritus, algunos buenos y otros no tanto" y agregó que “en este caso, no tuve la sensación de una entidad oscura, más bien yo creo que es un ser atrapado en nuestra realidad, que no sabe que ha muerto”

Además, el hombre contó que habló con los encargados del hotel quienes se sorprendieron con la foto. “Yo estuve hablando hoy con Verónica, quien es la persona que está a cargo del hotel y ella confirma lo que yo he fotografiado, ya que ella ha tenido experiencias extrañas en ese lugar”, dijo.

La publicación se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios, desde personas que observaron más de una silueta hasta los más incrédulos. “Pisos de maderas, ruidos raros escaleras de madera que rechinan en medio del silencios risas y personas que hablan te asomas al pasillos y no hay nadie”, contó un hombre sobre su experiencia en el mismo hotel.

Por otra parte, hubo gente que se mostró escéptica con respecto al extraño fenómeno e indicaron que era simplemente una persona mirando por la ventana. Sin embargo, Soria aseguró "yo tenía la llave de la habitación en mi bolsillo al momento de tomar las fotografías", descartando la versión y sumando más misterio a lo sucedido