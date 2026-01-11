Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los incendios forestales que arrasaron amplias zonas de la Comarca Andina dejaron un escenario desolador no solo para las familias afectadas, sino también para cientos de animales domésticos, de granja y fauna silvestre. En medio de esta tragedia, el veterinario Walter Díaz, oriundo de El Maitén -que suele trabajar en localidades de Santa Cruz-, se convirtió en una pieza clave de la asistencia voluntaria en terreno.

“Lo hago porque estudié en una universidad pública y me debo a la comunidad y a estos seres que no tienen voz”, expresó en diálogo con Jornada, mientras recorre las zonas más golpeadas por el fuego.

Un panorama crítico tras el incendio en Puerto Patriada

El incendio forestal que comenzó en Puerto Patriada y se extendió hacia El Hoyo, Epuyén y El Maitén provocó pérdidas irreparables. Según describió el veterinario, la situación es alarmante: “El panorama actual es crítico y muy triste. El fuego ha devastado toda la región, no solo con pérdidas materiales, sino con pérdidas en vida de animales de granja, mascotas y fauna silvestre. La pérdida es enorme. No es el primer incendio que atraviesa la Comarca. Todos los años tenemos problemas similares”.

Walter Díaz trabaja de manera independiente y como voluntario. No recibe apoyo institucional ni estatal. Su labor se sostiene a través de redes solidarias que se organizan ante cada emergencia.

Cuando ocurren estos siniestros, el equipo de Díaz se activa rápidamente: “Armamos una red de contactos y vamos a las zonas afectadas. Instalamos dispositivos para atender perros y gatos, y recorremos el territorio para asistir animales grandes y fauna silvestre”.

La imagen que encontró en el terreno lo marcó profundamente. “En zonas donde hay muchas familias, los caballos son animales de trabajo y de compañía. Había muchos caballos y la mayoría han muerto quemados. Esa es la realidad”.

Además, señaló que las lesiones por quemaduras requieren tratamientos prolongados y constancia. “La asistencia no es de una hora. Las quemaduras llevan tiempo de recuperación. Hoy en Puerto Patriada estamos asistiendo principalmente caballos muy quemados, con curaciones diarias”, detalló.

Durante los incendios, muchos animales domésticos escaparon por instinto. “Huyen y quedan perdidos. Después empieza el trabajo de asistirlos, publicarlos y tratar de reencontrarlos con sus dueños”.

En cuanto a la fauna silvestre, Díaz fue contundente: “Asistimos todo tipo de animal, sin importar la especie. No hacemos especismo: atendemos animales de granja, de compañía y silvestres”.

Además de su labor voluntaria en Chubut, Walter Díaz desarrolla parte de su actividad profesional en Santa Cruz, donde trabaja de manera independiente y es contratado por distintos municipios. En ese marco, suele viajar junto a su equipo a las localidades de 28 de Noviembre y Perito Moreno, donde realizan jornadas solidarias de castración y vacunación de mascotas, fortaleciendo el cuidado responsable y la salud animal en la región.

Ayuda urgente: qué se necesita ahora

Si bien actualmente cuentan con medicamentos e insumos para curaciones, el mayor desafío será a mediano y largo plazo. El veterinario advirtió que “el bosque se devastó. No va a haber alimento ni ahora ni en invierno”.

Por eso, remarcó que la ayuda debe enfocarse en:

Fardos de pasto

Alimento balanceado

Forraje para ovinos, bovinos, equinos y aves

“Las zonas más afectadas son rurales y semirrurales, donde la gente tiene animales de granja. Eso es lo que más se ha perdido y lo que más va a costar sostener”.

“La recuperación va a llevar mucho tiempo”

Antes de continuar con su recorrido, Walter Díaz dejó un mensaje claro: “Hoy intentamos aliviar el dolor y el sufrimiento de los animales, pero la recuperación va a llevar mucho tiempo y va a necesitar del compromiso sostenido de toda la comunidad”.

