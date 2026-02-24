Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia celebró este lunes 23 de febrero el 125º aniversario de su fundación, en una jornada marcada por homenajes a los pioneros, ceremonias religiosas y mensajes institucionales orientados al futuro de la ciudad. Los actos oficiales reunieron a autoridades, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos en un contexto de reflexión colectiva sobre la historia y los desafíos actuales de la comunidad.

Las actividades comenzaron frente al busto de Francisco Pietrobelli, fundador de la ciudad. Allí participaron autoridades municipales, provinciales, representantes de fuerzas de seguridad, instituciones intermedias y vecinos, quienes destacaron su legado visionario y el espíritu de progreso que impulsó el desarrollo de la comunidad patagónica.

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó hacia el busto del Martin Rivadavia, figura histórica que dio nombre a la ciudad. Allí se depositaron ofrendas florales en reconocimiento a su trayectoria como oficial de la Armada Argentina y a sus tareas de hidrografía realizadas en el Golfo San Jorge, fundamentales para el conocimiento del litoral marítimo regional.

La jornada continuó con el Solemne Tedeum en la Catedral San Juan Bosco, donde el obispo Jorge Luis Wagner elevó una oración por el presente y el futuro de la ciudad.

El oficio religioso estuvo atravesado por un mensaje de esperanza, unidad y compromiso social, destacando la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios frente a las dificultades que atraviesa la población en la actualidad.

El mensaje del intendente

Durante la jornada, el intendente Othar Macharashvili se refirió al aniversario como un momento de reflexión colectiva. El jefe comunal señaló que la ciudad vive un “contexto triste”, atravesado por situaciones que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos, aunque destacó la importancia de transformar esa realidad en impulso para el trabajo conjunto.

En relación con la situación vinculada a la catástrofe del Hermitte, el mandatario municipal indicó que el municipio desarrolla un plan de acción técnico y profesional para abordar las problemáticas recientes. En este sentido, remarcó que las decisiones deben basarse en criterios técnicos y no en improvisaciones, enfatizando la necesidad de un abordaje responsable y planificado.

Asimismo, el intendente explicó que mientras avanzan los estudios técnicos, el municipio trabaja en la restitución y reorganización de servicios en los sectores afectados, en coordinación con distintos prestadores de servicios.

El mensaje central del 125° aniversario de Comodoro Rivadavia estuvo orientado a la reflexión histórica, pero también al compromiso con el desarrollo futuro. Las autoridades remarcaron que el crecimiento de la ciudad no depende únicamente de las gestiones políticas, sino del trabajo articulado entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil.

En ese sentido, se invitó a la comunidad a redoblar esfuerzos para fortalecer el tejido social y productivo de una ciudad que continúa siendo un polo estratégico del desarrollo patagónico.