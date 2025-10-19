Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las tareas para dar con el paradero de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), desaparecidos hace más de una semana en Comodoro Rivadavia, incorporaron en los últimos días un elemento clave: un dron con cámara térmica e inteligencia artificial, capaz de operar incluso durante la noche.

El equipo, perteneciente a la empresa GeoSky Services, permite captar imágenes térmicas e infrarrojas y detectar siluetas humanas con gran precisión, lo que amplía significativamente el alcance del rastrillaje.

“El equipo colabora con el rastro que sigue el perro de la policía mapeando kilómetros en la dirección marcada… Marcamos coordenadas de cuevas y puntos clave del terreno. La cámara térmica nos permite continuar incluso con baja luz. La IA del dron busca detectar siluetas humanas en todo momento, sin descanso”, explicaron desde la firma que colabora con los equipos oficiales.

El dron trabaja junto a los perros rastreadores de la Policía del Chubut, mapeando los sectores que el animal marca como prioritarios. Las imágenes exclusivas a las que accedió Crónica de Comodoro muestran la intensidad del operativo en la zona de Rocas Coloradas, al norte de la ciudad.

De la playa a la Ruta 1: un giro en la búsqueda

Tras varios días de trabajo sin resultados en el sector costero, los rescatistas descartaron la zona de playa y comenzaron a concentrar los esfuerzos sobre la Ruta Provincial 1, en dirección norte.

Según informaron fuentes del operativo, todo el trayecto desde el punto donde fue hallada la camioneta hasta la costa ya fue recorrido sin indicios, por lo que la hipótesis más firme es que la pareja continuó su trayecto hacia el norte.

“Se recorrió todo desde la camioneta hacia la playa, así que todo indicaría que la opción que queda es que siguieron para arriba por Ruta 1”, señalaron integrantes del operativo.

Una nueva pista: una fogata apagada

En las últimas horas, los equipos detectaron una fogata apagada en una zona próxima a la Ruta 1, en la misma dirección en la que ahora se orientan los rastrillajes.

El hallazgo representa una nueva línea de investigación, ya que no se descarta que el fuego haya sido encendido por los propios Morales y Kreder en un intento de resguardarse o pedir auxilio.

Más de una semana sin rastros

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales fueron vistos por última vez el sábado pasado a las 9:50 de la mañana, cuando salían de Caleta Córdova rumbo al norte, según captaron las cámaras de seguridad.

Su camioneta fue encontrada empantanada días después, en una zona desértica y de difícil acceso, lo que activó un amplio operativo de rastrillaje aéreo, terrestre y marítimo encabezado por la Policía del Chubut, bomberos, fuerzas especiales y voluntarios.

La hija de Juana, Aldana, continúa participando activamente de la búsqueda y mantiene contacto constante con los equipos que trabajan en el terreno. En una publicación reciente en redes sociales, informó que se dirigirá este domingo a primera hora hacia el lugar por un posible hallazgo informado por un amigo, y pidió colaboración de vehículos 4×4 para acceder al área.

Con más de siete días de trabajo ininterrumpido, la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder mantiene en vilo a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Los equipos continúan rastreando con tecnología de última generación, drones, perros adiestrados y vehículos todo terreno, mientras cada nueva pista es analizada con extremo detalle.