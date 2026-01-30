Chicos y chicas de las Colonias de Verano visitaron el Cuartel Centro de Bomberos Voluntarios Más de 80 niños y niñas participaron de una salida educativa en el marco de las Colonias de Verano 2026 y conocieron de cerca el trabajo que realizan los Bomberos Voluntarios en Comodoro Rivadavia. La actividad formó parte de una agenda integral que impulsa el Municipio para promover el aprendizaje, la recreación y la integración social.

Como parte de las propuestas que integran las Colonias de Verano 2026, más de 80 niños y niñas que asisten a la Sede Huergo visitaron el Cuartel Centro de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia. Durante la jornada, los participantes aprendieron sobre las funciones que cumple la institución y observaron el uso de los equipos que se emplean en las tareas cotidianas de emergencia y prevención.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Colonias de Verano, una iniciativa que impulsa el Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes. La propuesta contempla una amplia agenda de actividades recreativas, educativas y culturales que se llevan adelante en 22 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Una experiencia educativa para niños y niñas

La visita al cuartel tuvo como objetivo acercar a los chicos y chicas al trabajo que realizan los Bomberos Voluntarios en la ciudad. Durante el recorrido, los niños conocieron las instalaciones, los móviles y los elementos de protección que utiliza el personal en cada intervención.

En ese contexto, Jimena Campos, profesora de la Sede Huergo, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que “esta visita es una actividad que realizamos desde hace algunos años, porque nos parece fundamental que los chicos se interesen por este oficio, que para nosotros resulta admirable”. Además, remarcó que la experiencia despertó un gran entusiasmo entre los participantes.

Participación y acompañamiento docente

Campos precisó que de la salida participaron más de 80 niños y niñas de entre 8 y 11 años, quienes asistieron acompañados por cuatro profesores. Asimismo, valoró la predisposición del personal del cuartel y expresó su agradecimiento a los bomberos que recibieron al grupo.

“Nos atendieron muy bien y respondieron todas las consultas de los chicos. Eso hizo que la experiencia resulte muy enriquecedora para ellos”, afirmó la docente, quien resaltó el vínculo que se generó entre los niños y la institución.

Colonias de Verano 2026: una agenda diversa e inclusiva

El programa Colonias de Verano abarca a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con propuestas pensadas para fomentar la inclusión, el disfrute y el aprendizaje. Desde la Sede Huergo, las actividades no se limitan a los espacios deportivos, sino que incluyen salidas y talleres en distintos puntos de la ciudad.

“Con los chicos vamos a la playa, al Parque de la Ciudad, a espacios verdes, al cine y a encuentros culturales con otras sedes. También realizamos distintos talleres”, explicó Campos. En ese sentido, subrayó que el principal objetivo del equipo docente es que los niños disfruten del verano y vivan experiencias positivas.

La visita al Cuartel Centro de Bomberos Voluntarios se sumó así a una propuesta integral que busca fortalecer los lazos comunitarios y brindar a los chicos y chicas de Comodoro Rivadavia un verano activo, educativo y lleno de nuevas experiencias.