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Un conocido pub de Comodoro Rivadavia fue clausurado por la Policía del Chubut luego de detectar a menores de edad dentro del establecimiento. El procedimiento se realizó durante un operativo de control e inspección en locales nocturnos de la ciudad.

Alrededor de la 1:30, efectivos policiales se hicieron presentes en el pub “Irlanda”, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 2680. Durante la inspección, agentes de la Comisaría Tercera constataron, por segundo día consecutivo, la presencia de adolescentes de entre 15 y 17 años en el interior del recinto, según informó el portal ADNSUR.

Frente a esta situación, las autoridades establecieron comunicación con la Asesoría de Familia de turno, que dispuso el resguardo de los jóvenes y su posterior entrega a un adulto responsable o tutor legal.

En paralelo, se solicitó la intervención de inspectores de la Dirección General de Habilitaciones Comerciales del Municipio.

Los funcionarios confeccionaron el Acta N.º 32824 y dispusieron la clausura preventiva del comercio por incumplimiento de la Ordenanza Municipal 1082/81-2-I, normativa que prohíbe expresamente el ingreso y la permanencia de menores en establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas.

El procedimiento concluyó después de las 3:30 de la madrugada. El encargado del comercio, un hombre de 32 años, quedó notificado de las actuaciones correspondientes.

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